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Украина поблагодарила Азербайджан за поддержку в ГА ООН

Украина поблагодарила Азербайджан за поддержку в ГА ООН Первый заместитель МИД Украины Эмине Джапарова поблагодарила страны, поддержавшие Украину на Генеральной Ассамблее ООН
Внешняя политика
10 сентября 2021 г. 13:49
Украина поблагодарила Азербайджан за поддержку в ГА ООН

Первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова поблагодарила страны, поддержавшие Украину на Генеральной Ассамблее ООН.

Как передает Report, об этом она поделилась на своей официальной странице в Twitter.

"Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов ("за"- 71, "против"- 12, "воздержавшихся" - 45) приняла решение оставить в силе пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", который важен для Украины, и включить его в повестку 76-й сессии ГА ООН. Мы благодарны всем странам, которые поддержали Украину и международный правопорядок во время голосования. Ситуация на временно оккупированных территориях остается в центре внимания Генеральной Ассамблеи ООН", - написала Э. Джапарова.

Отметим, что Азербайджан проголосовал "за" касательно вопроса о включении пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в повестку дня на 76-й сессии ГА ООН, в то время как Армения проголосовала "против".

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Версия на английском языке Ukraine thanks Azerbaijan for support in UN General Assembly

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