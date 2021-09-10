Украина поблагодарила Азербайджан за поддержку в ГА ООН

Первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова поблагодарила страны, поддержавшие Украину на Генеральной Ассамблее ООН.
Как передает Report, об этом она поделилась на своей официальной странице в Twitter.
"Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов ("за"- 71, "против"- 12, "воздержавшихся" - 45) приняла решение оставить в силе пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", который важен для Украины, и включить его в повестку 76-й сессии ГА ООН. Мы благодарны всем странам, которые поддержали Украину и международный правопорядок во время голосования. Ситуация на временно оккупированных территориях остается в центре внимания Генеральной Ассамблеи ООН", - написала Э. Джапарова.
Отметим, что Азербайджан проголосовал "за" касательно вопроса о включении пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в повестку дня на 76-й сессии ГА ООН, в то время как Армения проголосовала "против".