Украина поблагодарила Азербайджан за поддержку в ГА ООН

Первый заместитель МИД Украины Эмине Джапарова поблагодарила страны, поддержавшие Украину на Генеральной Ассамблее ООН

Первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова поблагодарила страны, поддержавшие Украину на Генеральной Ассамблее ООН.

Как передает Report, об этом она поделилась на своей официальной странице в Twitter.

"Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов ("за"- 71, "против"- 12, "воздержавшихся" - 45) приняла решение оставить в силе пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", который важен для Украины, и включить его в повестку 76-й сессии ГА ООН. Мы благодарны всем странам, которые поддержали Украину и международный правопорядок во время голосования. Ситуация на временно оккупированных территориях остается в центре внимания Генеральной Ассамблеи ООН", - написала Э. Джапарова.

Отметим, что Азербайджан проголосовал "за" касательно вопроса о включении пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в повестку дня на 76-й сессии ГА ООН, в то время как Армения проголосовала "против".