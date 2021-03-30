Украина обеспокоена армянским бойкотом бюджета ОБСЕ

В Украине беспокоятся, что с 1 апреля Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ прекратит работу в Донбассе. Сейчас обсуждается вопрос о том, будет ли продлен мандат миссии, работающей в зоне конфликта с марта 2014 года. В Донбассе тем временем фиксиру

В Украине беспокоятся, что с 1 апреля Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ прекратит работу в Донбассе. Сейчас обсуждается вопрос о том, будет ли продлен мандат миссии, работающей в зоне конфликта с марта 2014 года. В Донбассе тем временем фиксируется обострение. Киев пока пытается решить все вопросы путем переговоров.

Как сообщает Report со ссылкой на Caliber.az, ранее появилась информация, что Армения заблокировала процесс принятия бюджета ОБСЕ, а также Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Предприняв подобный шаг, Ереван нанес ощутимый удар престижу и функциональности всей организации. Кроме этого, продемонстрировав враждебный настрой по отношению к Киеву.

Верховная рада Украины, вероятно, обратит внимание и на другую проблему – о завершении 31 марта с.г. мандата миссии ОБСЕ, работающей в Донбассе. Ее деятельность ежегодно продлевалась на год. Сейчас приходит время снова принимать решение. На днях украинский МИД сообщил, что с этим возникли проблемы, поскольку все решения ОБСЕ принимаются консенсусом, а сейчас единства мнений в организации нет.

"Уже с начала апреля ОБСЕ может потерять свой ключевой инструмент содействия урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта", – сказано в заявлении МИДа. Ведомство пришло к выводу, что без миссии ОБСЕ "выполнение посвященных обеспечению безопасности положений Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в Нормандском формате, критически усложнится".

Ранее Украина предлагала переформатировать работу ОБСЕ в зоне конфликта: вместо нынешних гражданских наблюдателей в регион могли быть направлены полицейские патрули с миротворческими функциями. Но эта идея не нашла поддержки. А сейчас из-за действий Армении наблюдательная миссия оказалась под вопросом.

Ранее представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк пояснил "Укринформу", почему работа ОБСЕ в Донбассе так важна: "…другой миссии у нас нет. У нас нет миротворческой миссии под эгидой ООН, ЕС или НАТО. Международное присутствие – это СММ ОБСЕ. И поэтому продолжение работы миссии для нас является очень важным".

Сейчас украинские чиновники добавляют к словам Цимбалюка, что без миссии ОБСЕ может возникнуть ситуация, когда на неподконтрольные Украине территории на фоне обострения войдут российские войска. Поскольку Киев выступает против, это привело бы к более масштабному конфликту.