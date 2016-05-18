Посол: ​Украина надеется на поддержку Азербайджана в вопросе территориальной целостности

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "Украина надеется на поддержку Азербайджана в вопросе территориальной целостности".

Как cообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко в ходе круглого стола, посвященного годовщине депортации крымских татар в 1944 году.

"Азербайджан - наш надежный союзник и стратегический партнер. Украина помнит, что Азербайджан поддержал нас на Генассамблее ООН в вопросе территориальной целостности, - заявил посол.

Он отметил, что Украина и Азербайджан имеют схожие проблемы: "Территории наших стран оккупированы. Нам необходимо сообща решить эту проблему с помощью международного сообщества".

Посол также отметил, что Азербайджан и Украина вынуждены тратить крупные средства на вооружение армии, чтобы обороняться от оккупации.

В свою очередь ветеран Национального движения крымских татар Лир Халилов заявил, что после депортации 1944 года очень большая часть интеллигенции переехала в Азербайджан.

"Старшее поколение оставило след в жизни Азербайджана, в том числе и в экономике, в частности, в сельском хозяйстве", - подчеркнул он.