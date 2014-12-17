Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Украина намерена перенять опыт Азербайджана по работе с вынужденными переселенцами. Об этом в интервью Report заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

Посол отметил, что в результате конфликта на юго-востоке Украины вынужденными переселенцами стали уже более 500 тыс. человек.

Он подчеркнул, что Азербайджаном был накоплен большой опыт в этой сфере: "Подобное Азербайджан пережил 20 лет назад и есть успешные наработки в адаптации людей, создании мест проживания, инфраструктуры, трудоустройства и т.д".

А.Мищенко отметил, что провел встречу с заместителем премьер-министра, председателем Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасановым. На встрече стороны договорились, что как только в Украине будет сформирован орган по работе с вынужденными переселенцами, украинская делегация приедет в Баку и изучит опыт азербайджанских коллег.