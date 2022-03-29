УКА: Русская община проявляет открытое неуважение к официальной позиции Баку

Республиканский совет Русской общины Азербайджана проявляет открытое неуважение к позиции официальных органов власти страны.

Республиканский совет Русской общины Азербайджана проявляет открытое неуважение к позиции официальных органов власти страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении организации «Украинский конгресс Азербайджана» (УКА) в ответ на заявление Русской общины Азербайджана на события в Украине.

«А позиция эта четкая и ясная - Азербайджанская Республика признавала и признает суверенитет и территориальную целостность Украины. Президент Украины Владимир Зеленский не раз открыто выражал свою благодарность президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за эту однозначную и честную позицию нашей страны», - заявили в УКА.

«Украинский Конгресс Азербайджана» с тревогой и болью следит за ужасающими последствиями войны, которую Россия развязала против Украины. Миллионы мирных граждан Украины стали беженцами, их жизнь исковеркана. Мариуполь, Харьков , Чернигов, Николаев, Ирпень, Буча, Гостомель, Херсон, Киев, Одесса и многие иные украинские города ежедневно становятся объектами бомбовых ударов со стороны российских вооруженных сил. Мариуполя, увы, практически уже нет. Он стерт с лица земли. Мариуполь- это украинский Агдам, украинская Хиросима», - говорится в заявлении.

«Мы глубоко y6eждены в том, что правда на стороне Украины. Она выстоит, она победит, она восстановится. Точно также, как выстояла, победила азербайджанская армия в ходе 44-дневной Отечественной Войны, которая завершилась уничтожением армянской оккупационной армии, освобождением древней культурной столицы Азербайджана города Шуша. Азербайджанская армия вела освободительную войну против армянских оккупантов. Украинская армия, на своей территории, отражает нападение российской армии.

Этот очевидный факт республиканский совет Русской общины Азербайджана решил оспорить и выступил с заявлением, грубо искажающим суть происходящим в Украине трагических событий», отмечается в заявлении организации.

«Попытку представить значительную часть населения Украины фашистами вызывает, мягко говоря, отвращение. На последних выборах в Верховную Раду Украины в 2019 году ни один радикал не набрал необходимых 5 % голосов. Такого низкого результата нет даже у европейских демократий. А первое лицо государства является русскоязычным, гражданином Украины еврейского происхождения. Почти 40 миллионов украинцев у себя в стране их не находят, кроме небольшой, в несколько процентов , группы националистов, а за тысячи километров они просматриваются в невероятном количестве

Мы категорически осуждаем заявление республиканского совета Русской общины Азербайджана», - заявили в УКА.