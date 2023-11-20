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Угандийский министр: Каждая третья женщина в мире подвергается насилию

Угандийский министр: Каждая третья женщина в мире подвергается насилию Согласно последним статистическим данным, каждая третья женщина в мире подвергается насилию, 58% из них со стороны своих супругов.
Внешняя политика
20 ноября 2023 г. 11:03
Угандийский министр: Каждая третья женщина в мире подвергается насилию

Согласно последним статистическим данным, каждая третья женщина в мире подвергается насилию, 58% из них со стороны своих супругов.

Как сообщает Report, об этом сказала министр гендерного, трудового и социального развития Уганды Бетти Амонги Онгом на международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

По ее словам, проблема с нарушением прав женщин в мире все еще не решена: "В некоторых странах женщины полностью лишены прав. Они не могут даже самостоятельно открыть счет в банке. Мы должны понимать, что все еще далеки от своей цели. В некоторых странах допускается дискриминация в отношении женщин. Права женщин нарушаются, их принуждают к ранним бракам".

Амонги Онгом подчеркнула, что актуальной остается и проблема насилия в отношении женщин.

"Сегодня каждая третья женщина в мире подвергается насилию. Из них 58% подвергаются насилию со стороны своих супругов", - сказала она.

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Версия на английском языке Ugandan minister: One in three women in the world faces violence 
Версия на азербайджанском языке Uqandalı nazir: "Dünyada üç qadından biri zorakılıqla üzləşir"

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