Удмуртия и Азербайджан обсудили перспективы сотрудничества

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Официальные лица Республики Удмуртия Российской Федерации и Азербайджанской Республики обсудили в Ижевске перспективы сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, 20 и 21 марта в Удмуртии с рабочим визитом находилась делегация из Азербайджана, в которую вошли политические деятели, представители науки, культуры и экономики.

Азербайджанская делегация 20 марта приняли участие в работе круглого стола, где обсуждались вопросы сотрудничества между Удмуртией и Азербайджаном, а 21 марта встретились с главой Удмуртии Александром Соловьёвым.

Председатель Международного фонда «Евразия – Пресс» Умуд Мирзаев предложил установить тесные побратимские связи между городами или районами Удмуртии и Азербайджана. В перспективе – развитие экономических и культурных связей. Александр Соловьёв полностью поддержал это предложение, говорится в сообщении пресс-служб