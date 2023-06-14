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Удерживаемые в Армении азербайджанские военнослужащие связались со своими семьями

Удерживаемые в Армении азербайджанские военнослужащие связались со своими семьями 13 июня представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) в очередной раз навестили двух задержанных в Армении граждан Азербайджана.
Внешняя политика
14 июня 2023 г. 17:00
Удерживаемые в Армении азербайджанские военнослужащие связались со своими семьями

13 июня представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) в очередной раз навестили двух задержанных в Армении граждан Азербайджана.

Об этом Report сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

Она отметила, что с ними была проведена встреча один на один, и им была предоставлена возможность связаться со своими семьями.

"В соответствии со своим мандатом во время посещения МККК оценивает обращение и условия содержания с задержанными лицами и создает условия для восстановления или продолжения контактов с их семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации в связи с посещениями передаются только удерживающей стороне", - отметила Илаха Гусейнова.

Напомним, пропавшие без вести из-за ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики военнослужащие Азербайджанской армии Бабиров Агшин Габил оглу (2004 г.р.) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 г.р.) были взяты в плен Арменией.

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Версия на английском языке Azerbaijani servicemen detained in Armenia contact their families
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda saxlanılan Azərbaycan hərbçiləri ailələri ilə əlaqə yaradıb

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