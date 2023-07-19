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Удаленные из "черного списка" журналисты представляют медиа-органы из почти 15 стран

Удаленные из "черного списка" журналисты представляют медиа-органы из почти 15 стран Журналисты, чьи имена удалены из "черного списка", представляют различные медиа-структуры из почти 15 стран.
Внешняя политика
19 июля 2023 г. 16:27
Удаленные из черного списка журналисты представляют медиа-органы из почти 15 стран

Журналисты, чьи имена удалены из "черного списка", представляют различные медиа-структуры из почти 15 стран.

Как сообщает Report, об этом глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана, пресс-секретарь Айхан Гаджизаде сказал на брифинге.

Представитель МИД подчеркнул, что эти представители СМИ совершили незаконные визиты на некогда оккупированные территории Азербайджана:

"Им будет предъявлено требование, чтобы в следующий раз при совершении визитов соблюдать законодательство Азербайджана".

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Версия на английском языке Journalists removed from black list represent media organizations from nearly 15 countries
Версия на азербайджанском языке "Qara siyahı"dan çıxarılan jurnalistlər 15-ə yaxın ölkənin media orqanlarını təmsil edirlər

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