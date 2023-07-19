Удаленные из "черного списка" журналисты представляют медиа-органы из почти 15 стран

Журналисты, чьи имена удалены из "черного списка", представляют различные медиа-структуры из почти 15 стран.

Журналисты, чьи имена удалены из "черного списка", представляют различные медиа-структуры из почти 15 стран.

Как сообщает Report, об этом глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана, пресс-секретарь Айхан Гаджизаде сказал на брифинге.

Представитель МИД подчеркнул, что эти представители СМИ совершили незаконные визиты на некогда оккупированные территории Азербайджана:

"Им будет предъявлено требование, чтобы в следующий раз при совершении визитов соблюдать законодательство Азербайджана".