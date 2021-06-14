О нас
Report Georgia
Аудио новости

Учреждено посольство Азербайджана в Боснии и Герцеговине

Учреждено посольство Азербайджана в Боснии и Герцеговине Учреждено посольство Азербайджанской Республики в Боснии и Герцеговине.
Внешняя политика
14 июня 2021 г. 14:43
Учреждено посольство Азербайджана в Боснии и Герцеговине
0 : 00
0 : 00

Учреждено посольство Азербайджанской Республики в Боснии и Герцеговине.

Как передает Report, президент Ильхам Алиев утвердил закон в связи с этим.

Подписанным распоряжением глава государства поручил Кабинету Министров решить вопросы материально-технического снабжения и финансирования, связанные с обеспечением деятельности посольства Азербайджанской Республики в Боснии и Герцеговине (в городе Сараево) и решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству иностранных дел поручено утвердить структуру и штатное расписание посольства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan establishes embassy in Bosnia and Herzegovina
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Bosniya və Herseqovinada Səfirliyi təsis edilir

Экслюзивные новости

Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
14 июня 2021 г. 14:57
В США почтили память журналистов-шехидов
ФотоВ США почтили память журналистов-шехидов
14 июня 2021 г. 13:19
Посол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2021 г. 13:05
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
11 июня 2021 г. 12:56
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
11 июня 2021 г. 12:29
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
10 июня 2021 г. 17:11
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
10 июня 2021 г. 11:53
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 17:15
Любимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоЛюбимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
9 июня 2021 г. 14:21
Глава Signify: Азербайджан готов использовать современные технологии для устойчивого развития - ИНТЕРВЬЮ
Глава Signify: Азербайджан готов использовать современные технологии для устойчивого развития - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 11:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi