Учреждено посольство Азербайджана в Боснии и Герцеговине

Учреждено посольство Азербайджанской Республики в Боснии и Герцеговине.

Учреждено посольство Азербайджанской Республики в Боснии и Герцеговине.

Как передает Report, президент Ильхам Алиев утвердил закон в связи с этим.

Подписанным распоряжением глава государства поручил Кабинету Министров решить вопросы материально-технического снабжения и финансирования, связанные с обеспечением деятельности посольства Азербайджанской Республики в Боснии и Герцеговине (в городе Сараево) и решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству иностранных дел поручено утвердить структуру и штатное расписание посольства.