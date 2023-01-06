О нас

Учреждена премия имени израильского общественного деятеля Арье Гута

Учреждена премия имени израильского общественного деятеля Арье Гута Совет директоров Азербайджано-американского культурного фонда принял решение об учреждении специальной премии, названной в честь израильского общественного деятеля и журналиста Арье Гута, сыгравшего исключительную роль в углублении дружеских отношений меж
Внешняя политика
6 января 2023 г. 12:08
Учреждена премия имени израильского общественного деятеля Арье Гута

Совет директоров Азербайджано-американского культурного фонда принял решение об учреждении специальной премии, названной в честь израильского общественного деятеля и журналиста Арье Гута, сыгравшего исключительную роль в углублении дружеских отношений между Азербайджаном и Израилем за последние 15 лет, а также в донесении азербайджанских реалий в Израиле.

Как сообщает Report, награда, которая будет ежегодно вручаться на специальной церемонии, будет презентована лицам или организациям, способствующим укреплению отношений между Азербайджаном и Израилем.

Светлой памяти Гута посвящен документальный фильм "В мгновение ока" об азербайджанском солдате Арифе Гаджиеве, получившем ранение во второй карабахской войне. Фильм был снят при участии Азербайджано-американского культурного фонда и американской компании "Double Trouble Production".

Глава фонда Нурит Грейнджер сообщила, что во время последней встречи с Гутом в июле 2022 года поделилась идеей создания документального фильма о тяжелораненом ветеране Арифе Гаджиеве и тот поддержал данную инициативу.

Следует отметить, что 24-летний азербайджанский военнослужащий А.Гаджиева частично потерял зрение в результате ранения, полученного в 44-дневной Отечественной войны. Зрение было восстановлено в результате успешной операции, проведенной израильским врачом Ишхаем Фаликом.

Планируется, что награда имени Арье Гута будет вручена во время презентации документального фильма "В мгновение ока", которую планируется провести в Баку в 2023 году.

Арье Гут более 15 лет способствовал укреплению отношений между Азербайджаном и Израилем.

Арье, родившийся в Баку в 1975 году, в 2000 году переехал в Израиль, где возглавил представительство Бакинского международного центра мультикультурализма. Он является автором более 700 аналитических статей по турецко-израильским отношениям, израильско-азербайджанскому стратегическому партнерству, геополитической ситуации на Южном Кавказе, армяно-азербайджанскому конфликту.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Award named after late expert on international relations Arye Gut established
Версия на азербайджанском языке Mərhum ictimai xadim Arye Qutun adına mükafat təsis edilib

Экслюзивные новости

Госдеп: США продолжат содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном
Госдеп: США продолжат содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном
6 января 2023 г. 11:17
Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
5 января 2023 г. 13:00
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
5 января 2023 г. 12:12
Посол Израиля: Готовы быть полезными Азербайджану там, где мы нужны
Посол Израиля: Готовы быть полезными Азербайджану там, где мы нужны
5 января 2023 г. 11:37
Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
4 января 2023 г. 12:53
Посол: Израиль не исключает возможности экспорта газа в Европу через TANAP и TAP
Посол: Израиль не исключает возможности экспорта газа в Европу через TANAP и TAP
4 января 2023 г. 12:00
Израиль предложил Азербайджану сотрудничество по созданию умных городов
Израиль предложил Азербайджану сотрудничество по созданию "умных городов"
4 января 2023 г. 10:45
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
31 декабря 2022 г. 13:43
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
30 декабря 2022 г. 11:18
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
29 декабря 2022 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi