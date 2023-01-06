Учреждена премия имени израильского общественного деятеля Арье Гута

Совет директоров Азербайджано-американского культурного фонда принял решение об учреждении специальной премии, названной в честь израильского общественного деятеля и журналиста Арье Гута, сыгравшего исключительную роль в углублении дружеских отношений меж

Совет директоров Азербайджано-американского культурного фонда принял решение об учреждении специальной премии, названной в честь израильского общественного деятеля и журналиста Арье Гута, сыгравшего исключительную роль в углублении дружеских отношений между Азербайджаном и Израилем за последние 15 лет, а также в донесении азербайджанских реалий в Израиле.

Как сообщает Report, награда, которая будет ежегодно вручаться на специальной церемонии, будет презентована лицам или организациям, способствующим укреплению отношений между Азербайджаном и Израилем.

Светлой памяти Гута посвящен документальный фильм "В мгновение ока" об азербайджанском солдате Арифе Гаджиеве, получившем ранение во второй карабахской войне. Фильм был снят при участии Азербайджано-американского культурного фонда и американской компании "Double Trouble Production".

Глава фонда Нурит Грейнджер сообщила, что во время последней встречи с Гутом в июле 2022 года поделилась идеей создания документального фильма о тяжелораненом ветеране Арифе Гаджиеве и тот поддержал данную инициативу.

Следует отметить, что 24-летний азербайджанский военнослужащий А.Гаджиева частично потерял зрение в результате ранения, полученного в 44-дневной Отечественной войны. Зрение было восстановлено в результате успешной операции, проведенной израильским врачом Ишхаем Фаликом.

Планируется, что награда имени Арье Гута будет вручена во время презентации документального фильма "В мгновение ока", которую планируется провести в Баку в 2023 году.

Арье Гут более 15 лет способствовал укреплению отношений между Азербайджаном и Израилем.

Арье, родившийся в Баку в 1975 году, в 2000 году переехал в Израиль, где возглавил представительство Бакинского международного центра мультикультурализма. Он является автором более 700 аналитических статей по турецко-израильским отношениям, израильско-азербайджанскому стратегическому партнерству, геополитической ситуации на Южном Кавказе, армяно-азербайджанскому конфликту.