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Учреждена Молодежная сеть Движения неприсоединения

Учреждена Молодежная сеть Движения неприсоединения 4-5 октября в виртуальном формате проходит учредительное собрание Молодежной сети Движения неприсоединения.
Внешняя политика
4 октября 2021 г. 17:01
Учреждена Молодежная сеть Движения неприсоединения
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4-5 октября в виртуальном формате проходит учредительное собрание Молодежной сети Движения неприсоединения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

В мероприятии принимают участие более 100 молодых людей, представляющих молодежные организации государств-членов Движения. На открытии заседания выступил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

В своем выступлении министр отметил, что в этот знаменательный год, когда отмечается 60-летие Движения неприсоединения, учреждение Молодежной сети Движения неприсоединения по инициативе и при председательстве Азербайджана является историческим событием.

Отметив, что государства-члены Движения демонстрируют образцовую солидарность в борьбе с пандемией COVID-19 на основе инициатив, выдвинутых президентом Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения, министр иностранных дел подчеркнул, что деятельность Молодежной сети придаст дополнительный импульс этой солидарности.

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