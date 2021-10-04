Учреждена Молодежная сеть Движения неприсоединения

4-5 октября в виртуальном формате проходит учредительное собрание Молодежной сети Движения неприсоединения.

4-5 октября в виртуальном формате проходит учредительное собрание Молодежной сети Движения неприсоединения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

В мероприятии принимают участие более 100 молодых людей, представляющих молодежные организации государств-членов Движения. На открытии заседания выступил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

В своем выступлении министр отметил, что в этот знаменательный год, когда отмечается 60-летие Движения неприсоединения, учреждение Молодежной сети Движения неприсоединения по инициативе и при председательстве Азербайджана является историческим событием.

Отметив, что государства-члены Движения демонстрируют образцовую солидарность в борьбе с пандемией COVID-19 на основе инициатив, выдвинутых президентом Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения, министр иностранных дел подчеркнул, что деятельность Молодежной сети придаст дополнительный импульс этой солидарности.