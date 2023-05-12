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Учреждена Международная молодежная платформа по защите прав жертв мин

Учреждена Международная молодежная платформа по защите прав жертв мин При партнерстве Евразийского регионального центра Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) на острове Борнео (Индонезия) в рамках международного симпозиума "Молодежь за деятельность по окружающей среде и устойчивому развитию" учрежде
Внешняя политика
12 мая 2023 г. 19:00
Учреждена Международная молодежная платформа по защите прав жертв мин

При партнерстве Евразийского регионального центра Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) на острове Борнео (Индонезия) в рамках международного симпозиума "Молодежь за деятельность по окружающей среде и устойчивому развитию" учреждена Международная молодежная платформа по защите прав жертв мин.

Как сообщает Report, в связи с этим международные эксперты и активные представители молодежи из стран АСЕАН провели заседание, посвященное теме "Борьба молодежи с минами", и приняли соответствующее заявление.

Посол Азербайджана в Индонезии Джалал Мирзоев, исполнительный директор Комиссии по науке и технологиям на Юге Гайсер Наваб, и.о. директора Евразийского регионального центра Молодежного форума ОИС Вюсал Гурбанов, представитель Федерального агентства по гражданской обороне Боснии и Герцеговины Мажда Ковач рассказали о важности создания платформы на фоне тяжелых последствий мин для человечества, вызванных конфликтами, а также о перспективах платформы.

Руководитель департамента Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (АNАМА) Рамиль Азизов в своем выступлении сообщил о том, что только за последние два года более 300 азербайджанцев погибли от разрыва мин, которые были заложены в Карабахе в период армянской оккупации.

В заявлении под названием "Борьба молодежи с минами", единогласно принятом участниками симпозиума на Борнео, подчеркиваются приверженность принципам мира и безопасности таких организаций, как ООН, ОИС и АСЕАН, и важность задачи поднятия вопроса защиты прав жертв мин со стороны новосозданной платформы в международных организациях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMina Qurbanlarının Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Beynəlxalq Platforma təsis edilib

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