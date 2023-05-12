Учреждена Международная молодежная платформа по защите прав жертв мин

При партнерстве Евразийского регионального центра Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) на острове Борнео (Индонезия) в рамках международного симпозиума "Молодежь за деятельность по окружающей среде и устойчивому развитию" учрежде

При партнерстве Евразийского регионального центра Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) на острове Борнео (Индонезия) в рамках международного симпозиума "Молодежь за деятельность по окружающей среде и устойчивому развитию" учреждена Международная молодежная платформа по защите прав жертв мин.

Как сообщает Report, в связи с этим международные эксперты и активные представители молодежи из стран АСЕАН провели заседание, посвященное теме "Борьба молодежи с минами", и приняли соответствующее заявление.

Посол Азербайджана в Индонезии Джалал Мирзоев, исполнительный директор Комиссии по науке и технологиям на Юге Гайсер Наваб, и.о. директора Евразийского регионального центра Молодежного форума ОИС Вюсал Гурбанов, представитель Федерального агентства по гражданской обороне Боснии и Герцеговины Мажда Ковач рассказали о важности создания платформы на фоне тяжелых последствий мин для человечества, вызванных конфликтами, а также о перспективах платформы.

Руководитель департамента Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (АNАМА) Рамиль Азизов в своем выступлении сообщил о том, что только за последние два года более 300 азербайджанцев погибли от разрыва мин, которые были заложены в Карабахе в период армянской оккупации.

В заявлении под названием "Борьба молодежи с минами", единогласно принятом участниками симпозиума на Борнео, подчеркиваются приверженность принципам мира и безопасности таких организаций, как ООН, ОИС и АСЕАН, и важность задачи поднятия вопроса защиты прав жертв мин со стороны новосозданной платформы в международных организациях.