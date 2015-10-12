Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Ханое учреждена Ассоциация дружбы Азербайджана и Вьетнама, ставшей 110-ым членом Вьетнамского Союза Дружбы между Организациями (VUFO), сообщает Report со ссылкой на вьетнамские СМИ.

Председателем Ассоциации избран вице-президент Союза ассоциаций по науке и технологии Вьетнама Нгьем Ву Хай, который возглавит организацию на ближайшие 5 лет.

Как заявил на церемонии в честь создания Ассоциации президент VUFO Ву Суан Хонг, ее целью является расширение сотрудничества с азербайджанскими предприятиями, учебными и исследовательскими учреждениями. Создание Ассоциации также будет способствовать укреплению связей в области экономики, торговли, культуры, образования, искусства, здравоохранения, окружающей среды и туризма.

Посол Азербайджана во Вьетнаме Анар Иманов в свою очередь выразил уверенность, что учреждение Ассоциации поспособствует укреплению двусторонних связей между странами.