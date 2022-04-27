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Учрежден Совет Конституционных судов тюркского мира

Учрежден Совет Конституционных судов тюркского мира В Стамбуле состоялось заседание по учреждению Постоянного совета Конституционных судов тюркоязычных государств.
Внешняя политика
27 апреля 2022 г. 15:58
Учрежден Совет Конституционных судов тюркского мира

В Стамбуле состоялось заседание по учреждению Постоянного совета Конституционных судов тюркоязычных государств.

Как сообщает турецкое бюро Report, в заседании приняли участие делегации из Азербайджана, Турции, Узбекистана и Кыргызстана.

Казахстанская сторона приняла участие в мероприятии в видеоформате.

На заседании были подписаны многосторонние документы, отражающие усиление сотрудничества в Конституционном строительстве и взаимный обмен опытом между тюркоязычными государствами, а также совместное партнерство в области реформ, проводимых в судебной системе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkdilli dövlətlərin Konstitusiya Məhkəmələri Şurası təsis olunub

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