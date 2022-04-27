Учрежден Совет Конституционных судов тюркского мира

В Стамбуле состоялось заседание по учреждению Постоянного совета Конституционных судов тюркоязычных государств.

В Стамбуле состоялось заседание по учреждению Постоянного совета Конституционных судов тюркоязычных государств.

Как сообщает турецкое бюро Report, в заседании приняли участие делегации из Азербайджана, Турции, Узбекистана и Кыргызстана.

Казахстанская сторона приняла участие в мероприятии в видеоформате.

На заседании были подписаны многосторонние документы, отражающие усиление сотрудничества в Конституционном строительстве и взаимный обмен опытом между тюркоязычными государствами, а также совместное партнерство в области реформ, проводимых в судебной системе.