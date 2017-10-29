Ученый-историк: Призываю тех, кто критикует Азербайджан обратить внимание на его достижения последних лет

Париж. 29 октября. REPORT.AZ/ "Приглашаю тех, кто критикует Азербайджан, обратить внимание на его достижения последних лет.

Успехи Азербайджана, достигнутые за короткий период последних нескольких лет, в области демократии и прав человека очень большие и заслуживают похвалы. Мы можем только приветствовать вашу страну за это беспрецедентное развитие".

Об этом французскому бюро Report сообщил известный французский ученый-историк Карим Ифрак.

Он заявил, что Азербайджан развивает права человека наравне с другими сферами:

"В Азербайджана представители различных религий и народов живут в условиях мира и гармонии. Азербайджан развивает права человека наравне с другими сферами и достиг очень важных успехов. Азербайджан отменил смертную казнь 20 лет назад. Это один из главных атрибутов демократии. Кроме этого, вот уже сто лет, как в Азербайджане женщины обладают правом голоса. Хотя во Франции у женщин появилось это право только по окончанию Второй Мировой войны".

Ученый-историк отметил, что демократические системы двух стран не подлежат сравнению:

"Мы не можем сравнивать демократические системы двух стран. Каждая страна развивает демократические ценности в соответствие со своей культурой и культурными ценностями. Страны абсолютно свободны в этом отношении. Не знаю страны, которые указывали бы другим как поступать в этом отношении. Но если обратить внимание на историю стран, называющих себя демократическими, Азербайджан в сравнении с другими достиг успехов в этой области за очень короткий период".

Вюсаля Исметгызы