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Участники VIII Глобального Бакинского форума обсудили вопросы здравоохранения

Участники VIII Глобального Бакинского форума обсудили вопросы здравоохранения Состоялась пятая панель в рамках VIII Глобального Бакинского форума, посвященная вопросам общественного здравоохранения и вакцинации.
Внешняя политика
5 ноября 2021 г. 14:02
Участники VIII Глобального Бакинского форума обсудили вопросы здравоохранения

Состоялась пятая панель в рамках VIII Глобального Бакинского форума, посвященная вопросам общественного здравоохранения и вакцинации.

Как передает Report, выступая на панельных обсуждениях бывший президент Израиля, экс-спикер Кнессета Далия Ицик отметила успехи Израиля в процессе вакцинации по всей стране. Она подчеркнула, что пандемия повлияла на все страны, но по словам экспертов, вакцинация способна справиться даже с новыми штаммами коронавируса.

Первый заместитель министра здравоохранения, исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что с первых дней пандемии Азербайджан предпринял все необходимые меры для борьбы с ней - завезено специальное оборудование, оснащены и открыты дополнительные больницы для пациентов с COVID-19.

Т. Мусаев отметил, что в стране уже вакцинированы 60 процентов населения старше 18 лет. "Азербайджан был одной из первых стран, подключившихся к кампании вакцинации", - добавил он.

Помощник президента Таджикистана по вопросам социального развития и связям с общественностью Эмомали Насриддинзода в свою очередь рассказал о влиянии пандемии на систему образования, в том числе в Таджикистане. По его словам, пандемия выявила трудности организации дистанционного образования, нехватку технологий, способных заменить очное образование. Он отметил, что сложнее всего организовать дистанционное обучение для учеников начальных классов.

В ходе панельного заседания с видеообращением также выступил бывший президент Словении Данило Тюрк, который призвал предотвратить неравномерное распределение вакцин по миру. Он также отметил необходимость создания международной платформы здравоохранения, призванной консолидировать усилия для подготовки к последующим возможным пандемиям.

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Версия на английском языке Participants of VIII Global Baku Forum mull health issues
Версия на азербайджанском языке Qlobal Bakı Forumunda səhiyyə ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub

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