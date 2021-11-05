Участники VIII Бакинского форума обсудили участие молодежи в решении глобальных вызовов

Состоялась седьмая панель в рамках VIII Глобального Бакинского форума "Молодежь Говорит, Мы Слушаем".

Состоялась седьмая панель в рамках VIII Глобального Бакинского форума "Молодежь Говорит, Мы Слушаем".

Как передает Report, панель посвящена теме участия молодежи в решении глобальных вызовов, в том числе в борьбе с пандемией COVID-19.

Глава Гагаузской автономии Республики Молдова Ирина Влах отметила, что пандемия негативно сказалась на социальной и экономической жизни населения.

Она заявила, что сейчас важнее всего инвестировать в такие сферы как сбор и переработка отходов, вакцинация населения, окружающая среда и в воспитание молодежи.

"Мы сильны только тогда, когда работаем сообща над общими целями, а их у нас сейчас достаточно, так давайте работать вместе", - призвала И. Влах.

В форуме принимают участие делегаты более чем из 40 стран - бывшие главы государств и правительств, политики, политологи, эксперты, общественные деятели, руководители и представители международных и неправительственных организаций.

Работа форума продлится до 6 ноября.