О нас
Report Georgia
Аудио новости

Участники VIII Бакинского форума обсудили участие молодежи в решении глобальных вызовов

Участники VIII Бакинского форума обсудили участие молодежи в решении глобальных вызовов Состоялась седьмая панель в рамках VIII Глобального Бакинского форума "Молодежь Говорит, Мы Слушаем".
Внешняя политика
5 ноября 2021 г. 18:06
Участники VIII Бакинского форума обсудили участие молодежи в решении глобальных вызовов

Состоялась седьмая панель в рамках VIII Глобального Бакинского форума "Молодежь Говорит, Мы Слушаем".

Как передает Report, панель посвящена теме участия молодежи в решении глобальных вызовов, в том числе в борьбе с пандемией COVID-19.

Глава Гагаузской автономии Республики Молдова Ирина Влах отметила, что пандемия негативно сказалась на социальной и экономической жизни населения.

Она заявила, что сейчас важнее всего инвестировать в такие сферы как сбор и переработка отходов, вакцинация населения, окружающая среда и в воспитание молодежи.

"Мы сильны только тогда, когда работаем сообща над общими целями, а их у нас сейчас достаточно, так давайте работать вместе", - призвала И. Влах.

В форуме принимают участие делегаты более чем из 40 стран - бывшие главы государств и правительств, политики, политологи, эксперты, общественные деятели, руководители и представители международных и неправительственных организаций.

Работа форума продлится до 6 ноября.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Participants in VIII Baku Forum discuss youth involvement in addressing global challenges

Другие новости из категории

Адель Эль-Бельтаги: Изменение климата создает преграды для обеспечения продбезопасности
Адель Эль-Бельтаги: Изменение климата создает преграды для обеспечения продбезопасности
5 ноября 2021 г. 17:35
Президент SOCAR: Азербайджано-грузинские отношения находятся на очень высоком уровне
Президент SOCAR: Азербайджано-грузинские отношения находятся на очень высоком уровне
5 ноября 2021 г. 17:30
Эрдоган: Наши БПЛА присутствуют и в Карабахе
Эрдоган: Наши БПЛА присутствуют и в Карабахе
5 ноября 2021 г. 17:26
Обсуждены вопросы сотрудничества между Тюркским советом и Азербайджаном
ФотоОбсуждены вопросы сотрудничества между Тюркским советом и Азербайджаном
5 ноября 2021 г. 17:20
Юрий Камельчук: Азербайджан - один из важных партнеров Украины в сфере военного сотрудничества
Юрий Камельчук: Азербайджан - один из важных партнеров Украины в сфере военного сотрудничества
5 ноября 2021 г. 17:07
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОЧЭС
ФотоГлава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОЧЭС
5 ноября 2021 г. 17:06
Специалист ФАО: VIII Глобальный бакинский форум помогает решать важные проблемы
Специалист ФАО: VIII Глобальный бакинский форум помогает решать важные проблемы
5 ноября 2021 г. 17:05
Президенты Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы развития сотрудничества
Президенты Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы развития сотрудничества
5 ноября 2021 г. 16:16
Haber Global: Глобальный Бакинский форум стал одним из значимых международных платформ в мире
Haber Global: Глобальный Бакинский форум стал одним из значимых международных платформ в мире
5 ноября 2021 г. 15:03
Байрамов: Уверен, что ирано-азербайджанские связи будут развиваться в позитивном ключе
Байрамов: Уверен, что ирано-азербайджанские связи будут развиваться в позитивном ключе
5 ноября 2021 г. 14:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi