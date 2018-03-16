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    Участники VI Глобального Бакинского форума обсуждают вопросы региональной безопасности

    VI Глобальный Бакинский форум продолжает свою работу© Report/ Elchin Murad

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ VI Глобальный Бакинский форум продолжает свою работу.

    Как сообщает Report, во второй день форума участники мероприятия продолжают обсуждения в рамках панельных сессий на тему "Региональная безопасность, региональный мир: Ближний Восток".

    Выступая на мероприятии, экс-министр иностранных дел Египта, бывший Генеральный секретарь ОИС Амр Муса отметил, что решение США признать Иерусалим столицей Израиля не решило вопрос Палестины.

    Как отметил политик, весь арабский и мусульманский мир, в том числе передовые европейские страны, негативно отнеслись к данному факту.

    "Считаю, что палестинский вопрос должен быть решен. Должно быть создано государство Палестина со столицей в Иерусалиме", - подчеркнул Амр Муса.

    Экс-премьер Ливана Фуад Синиора заявил, что неурегулированность израиле-палестинского конфликта является ключевой проблемой для всего Ближнего Востока.

    "Турция приветствует любое мирное урегулирование в регионе, которое будет служить его развитию", - заявил бывший министр иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз.

    По его словам, вовлеченность Турции в проблемы региона заключается в стабилизации ситуации и его развитии, и оно несет только положительный характер.

    Отметим, что в обсуждениях также принимают участие глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, бывший генеральный секретарь ОИС Экмеледдин Ихсаноглу и др.

    Далее VI Глобальный Бакинский форум продолжит работу панельными сессиями "Настоящее и будущее Балкан", "Понимание внешней политики Китая", "Экономический рост против деградации окружающей среды".

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