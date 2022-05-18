Участники третьей генеральной конференции ПА ОЭС находятся на освобожденных территориях

Начался визит участников третьей генеральной конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Начался визит участников третьей генеральной конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает Report, сначала участники генеральной конференции ПА ОЭС ознакомились с условиями, созданными в Международном аэропорту Физули, затем отправились в Шушу.

Напомним, в Азербайджане находятся делегации во главе с генсеком ПА ОЭС, спикерами парламентов Турции, Пакистана, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.