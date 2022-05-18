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Участники третьей генеральной конференции ПА ОЭС находятся на освобожденных территориях

Участники третьей генеральной конференции ПА ОЭС находятся на освобожденных территориях Начался визит участников третьей генеральной конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Внешняя политика
18 мая 2022 г. 11:15
Участники третьей генеральной конференции ПА ОЭС находятся на освобожденных территориях

Начался визит участников третьей генеральной конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает Report, сначала участники генеральной конференции ПА ОЭС ознакомились с условиями, созданными в Международном аэропорту Физули, затем отправились в Шушу.

Напомним, в Азербайджане находятся делегации во главе с генсеком ПА ОЭС, спикерами парламентов Турции, Пакистана, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

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Версия на английском языке ФотоParticipants of PAECO general conference visiting Azerbaijan's liberated territories
Версия на азербайджанском языке ФотоİƏT PA-nın Üçüncü Ümumi Konfransının iştirakçıları azad edilmiş ərazilərdədir

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