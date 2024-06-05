Участники международной программы посетили Шушу

Для участников международной программы "Шуша - молодежная столица Организации исламского сотрудничества 2024" организована экскурсия по Шуше.

Для участников международной программы "Шуша - молодежная столица Организации исламского сотрудничества 2024" организована экскурсия по Шуше.

Как сообщает Report, молодежь из разных стран, входящих в Организацию исламского сотрудничества, ознакомилась с проводимыми в Шуше строительно-восстановительными работами.

Гости побывали в Шушинской крепости, мечети Юхары Говхар Ага, на Джадыр-дюзю, посетили расстрелянные памятники Узеиру Гаджибейли, Бюльбюлю и Хуршидбану Натаван, а также прогулялись по улочкам города.

Они были проинформированы об историческом значении города и ущербе, нанесенном армянами Шуше в период оккупации.