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Участники международной программы посетили Шушу

Участники международной программы посетили Шушу Для участников международной программы "Шуша - молодежная столица Организации исламского сотрудничества 2024" организована экскурсия по Шуше.
Внешняя политика
5 июня 2024 г. 17:12
Участники международной программы посетили Шушу

Для участников международной программы "Шуша - молодежная столица Организации исламского сотрудничества 2024" организована экскурсия по Шуше.

Как сообщает Report, молодежь из разных стран, входящих в Организацию исламского сотрудничества, ознакомилась с проводимыми в Шуше строительно-восстановительными работами.

Гости побывали в Шушинской крепости, мечети Юхары Говхар Ага, на Джадыр-дюзю, посетили расстрелянные памятники Узеиру Гаджибейли, Бюльбюлю и Хуршидбану Натаван, а также прогулялись по улочкам города.

Они были проинформированы об историческом значении города и ущербе, нанесенном армянами Шуше в период оккупации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq Proqramın iştirakçıları üçün Şuşa turu təşkil edilib

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