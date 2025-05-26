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Участники международной научной конференции в Баку сделали совместное памятное фото

Участники международной научной конференции в Баку сделали совместное памятное фото 11:39
Внешняя политика
26 мая 2025 г. 11:55
Участники международной научной конференции в Баку сделали совместное памятное фото

Участники проходящей в Баку международной научной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм" сделали совместное памятное фото.

Как сообщает Report, фотография сделана по окончании первой панельной дискуссии конференции.

Отметим, что в Баку сегодня начала работу двухдневная международная научная конференция на тему "Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм". Конференция собрала экспертов, ученых и правительственных чиновников для изучения глобальных, исторических и политических факторов, порождающих исламофобию.

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Версия на английском языке Participants of int'l scientific conference in Baku take joint commemorative photo
Версия на азербайджанском языке Bakıda keçirilən beynəlxalq elmi konfransın iştirakçıları birgə xatirə fotosu çəkdiriblər

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