Участники международной научной конференции в Баку сделали совместное памятное фото

11:39

Участники проходящей в Баку международной научной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм" сделали совместное памятное фото.

Как сообщает Report, фотография сделана по окончании первой панельной дискуссии конференции.

Отметим, что в Баку сегодня начала работу двухдневная международная научная конференция на тему "Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм". Конференция собрала экспертов, ученых и правительственных чиновников для изучения глобальных, исторических и политических факторов, порождающих исламофобию.