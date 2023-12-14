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Участники международной конференции провели в Женеве мирную акцию против французского колониализма

Участники международной конференции провели в Женеве мирную акцию против французского колониализма Участники международной конференции на тему “Неоколониализм: права человека, мир и безопасность”, организованной в Женеве Бакинской инициативной группой (БИГ), провели мирную акцию перед зданием Женевского офиса ООН.
Внешняя политика
14 декабря 2023 г. 20:19
Участники международной конференции провели в Женеве мирную акцию против французского колониализма

Участники международной конференции на тему “Неоколониализм: права человека, мир и безопасность”, организованной в Женеве Бакинской инициативной группой (БИГ), провели мирную акцию перед зданием Женевского офиса ООН.

Как сообщает Report, участники акции из бывших и нынешних французских колоний привлекли внимание международной общественности к колониальной политике Франции.

Протестующие обратились к международному сообществу с просьбой поддержать их и призвали колониальные страны положить конец колониализму.

Они твердо заявили, что будут до конца продолжать свою борьбу за прекращение французской колонизации.

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Версия на английском языке ФотоParticipants of international conference hold peaceful action against French colonialism in Geneva
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq konfransın iştirakçıları Cenevrədə Fransa müstəmləkəçiliyinə qarşı dinc aksiya keçiriblər

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