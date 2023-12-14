Участники международной конференции провели в Женеве мирную акцию против французского колониализма

Участники международной конференции на тему “Неоколониализм: права человека, мир и безопасность”, организованной в Женеве Бакинской инициативной группой (БИГ), провели мирную акцию перед зданием Женевского офиса ООН.

Участники международной конференции на тему “Неоколониализм: права человека, мир и безопасность”, организованной в Женеве Бакинской инициативной группой (БИГ), провели мирную акцию перед зданием Женевского офиса ООН.

Как сообщает Report, участники акции из бывших и нынешних французских колоний привлекли внимание международной общественности к колониальной политике Франции.

Протестующие обратились к международному сообществу с просьбой поддержать их и призвали колониальные страны положить конец колониализму.

Они твердо заявили, что будут до конца продолжать свою борьбу за прекращение французской колонизации.