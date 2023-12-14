Участники международной конференции поддержали миссию Азербайджана по проведению COP29

Участники международной конференции по неоколониализму, проходившей в Женеве, поддержали миссию Азербайджана принять в следующем году Рамочную конвенцию ООН по изменению климата - COP29.

Участники проходящей в Женеве международной конференции по неоколониализму поддержали миссию Азербайджана принять в следующем году 29-ую сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP 29.

Как сообщает Report, об этом говорилось на международной конференции "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность“, организованной Бакинской инициативной группой в женевском офисе ООН.

Участники от всей души поздравили Азербайджанскую Республику, которая примет COP29 в следующем году.

Они выразили уверенность в том, что Азербайджан в рамках этого важнейшего для будущего планеты события примет во внимание как вызовы глобального потепления, так и призывы к деколонизации.

Отметим, что в офисе ООН в Женеве стартовала международная конференция на тему "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность”, организованная Бакинской инициативной группой.

В конференции принимают участие представители США, Великобритании, Франции, Турции, Швейцарии, Алжира, Пакистана, Сербии, Катара, Сенегала, Камеруна, Вьетнама, Союза Коморских островов, Гваделупы, Французской Гвианы, Новой Каледонии, Корсики, Мартиники, Французской Полинезии, островов Уоллиса и Футуна, Соломоновых островов, и около 50 представителей двух международных организаций - Организации исламского сотрудничества (ОИС) и ООН (Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин).

Отметим, что данная конференция является четвертым международным мероприятием, организованным Бакинской инициативной группой в 2023 году с целью поддержать народы, борющиеся против колониализма и за независимость.