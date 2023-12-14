О нас

Участники международной конференции поддержали миссию Азербайджана по проведению COP29

Участники международной конференции поддержали миссию Азербайджана по проведению COP29 Участники международной конференции по неоколониализму, проходившей в Женеве, поддержали миссию Азербайджана принять в следующем году Рамочную конвенцию ООН по изменению климата - COP29.
Внешняя политика
14 декабря 2023 г. 17:11
Участники международной конференции поддержали миссию Азербайджана по проведению COP29

Участники проходящей в Женеве международной конференции по неоколониализму поддержали миссию Азербайджана принять в следующем году 29-ую сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP 29.

Как сообщает Report, об этом говорилось на международной конференции "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность“, организованной Бакинской инициативной группой в женевском офисе ООН.

Участники от всей души поздравили Азербайджанскую Республику, которая примет COP29 в следующем году.

Они выразили уверенность в том, что Азербайджан в рамках этого важнейшего для будущего планеты события примет во внимание как вызовы глобального потепления, так и призывы к деколонизации.

Отметим, что в офисе ООН в Женеве стартовала международная конференция на тему "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность”, организованная Бакинской инициативной группой.

В конференции принимают участие представители США, Великобритании, Франции, Турции, Швейцарии, Алжира, Пакистана, Сербии, Катара, Сенегала, Камеруна, Вьетнама, Союза Коморских островов, Гваделупы, Французской Гвианы, Новой Каледонии, Корсики, Мартиники, Французской Полинезии, островов Уоллиса и Футуна, Соломоновых островов, и около 50 представителей двух международных организаций - Организации исламского сотрудничества (ОИС) и ООН (Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин).

Отметим, что данная конференция является четвертым международным мероприятием, организованным Бакинской инициативной группой в 2023 году с целью поддержать народы, борющиеся против колониализма и за независимость.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоParticipants of international conference support mission of Azerbaijan to host COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq konfransın iştirakçıları Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi etmək missiyasını dəstəkləyiblər

Другие новости из категории

Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
14 декабря 2023 г. 16:05
Хакан Фидан: Регион как никогда близок к миру и безопасности
Хакан Фидан: Регион как никогда близок к миру и безопасности
14 декабря 2023 г. 16:03
Хакан Фидан: Решение об открытии границы с Арменией будет принято по итогам мирных переговоров
Хакан Фидан: Решение об открытии границы с Арменией будет принято по итогам мирных переговоров
14 декабря 2023 г. 16:02
Джейхун Байрамов: Присутствие Турции за столом переговоров полезно и для самой Армении
Джейхун Байрамов: Присутствие Турции за столом переговоров полезно и для самой Армении
14 декабря 2023 г. 15:47
Глава МИД: Турция готова сделать все возможное для установления мира между Азербайджаном и Арменией
Глава МИД: Турция готова сделать все возможное для установления мира между Азербайджаном и Арменией
14 декабря 2023 г. 15:46
Пашинян: Армения высоко ценит усилия США в нормализации отношений между Баку и Ереваном
Пашинян: Армения высоко ценит усилия США в нормализации отношений между Баку и Ереваном
14 декабря 2023 г. 15:40
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
14 декабря 2023 г. 15:29
Глава МИД Азербайджана: Нормализация отношений с Арменией кажется реальной
Глава МИД Азербайджана: Нормализация отношений с Арменией кажется реальной
14 декабря 2023 г. 15:27
Глава МИД: Азербайджан инвестировал в экономику Турции 20 млрд долларов США
Глава МИД: Азербайджан инвестировал в экономику Турции 20 млрд долларов США
14 декабря 2023 г. 15:22
Глава МИД: Азербайджано-турецкие отношения не имеют аналогов в мире
Глава МИД: Азербайджано-турецкие отношения не имеют аналогов в мире
14 декабря 2023 г. 15:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi