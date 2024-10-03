Участники международной конференции побывали в селе Сырхавенд, где ранее обнаружено массовое захоронение

13:36

Участники международной конференции на тему "Решение проблемы пропавших без вести: право семей на правду" вместе с представителями аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса побывали в селе Сырхавенд Агдеринского района на местности, где ранее было обнаружено массовое захоронение.

Как сообщает корреспондент Report из Агдеринского района, член Рабочей группы Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести Заур Исмаилов проинформировал об обнаруженном массовом захоронении.

По его словам, в этом захоронении были найдены останки предположительно 15 человек, считавшихся пропавшими без вести во время Первой Карабахской войны.

"На протяжении месяца здесь проводились раскопки. В ходе поисковых работ, которые велись в шести точках, были обнаружены фрагменты человеческих костей. На этой территории могут быть обнаружены еще человеческие останки", - сказал Исмаилов.

Он рассказал, что, согласно показаниям свидетелей, в этом месте во время Первой Карабахской войны был подбит военный грузовик, в котором находились пять военнослужащих и одна медсестра.

"На этом месте были обнаружены останки, которые предположительно принадлежат этим людям. Также здесь были найдены обломки военной машины. Всего на этой территории обнаружено четыре массовых и два индивидуальных захоронения", - сказал представитель Госкомиссии.

Фото: Вугар Ханларов