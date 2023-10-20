Участники международной конференции направили обращение президенту Азербайджана

Участники международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной сегодня в Баку, поблагодарили президента Азербайджана Ильхама Алиева за искреннее гостеприимство.

Участники международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной сегодня в Баку, поблагодарили президента Азербайджана Ильхама Алиева за искреннее гостеприимство.

Как передает Report, участники конференции направили обращение главе государства по итогам мероприятия.

"Высоко ценим обращение президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам конференции и благодарны за постоянную поддержку нашей правой борьбы за справедливость и свободу. Кроме того, мы высоко ценим приверженность Азербайджанской Республики основополагающим принципам Движения неприсоединения, нормам и принципам международного права, а также целям и принципам, закрепленным в Уставе ООН", - говорится в обращении.

Участники конференции отметили, что приветствуют работу, проделанную Азербайджаном во время председательства в Движении неприсоединения, в том числе выдвинутые им инициативы.

В своем обращении участники мероприятия особо подчеркнули шаги, предпринятые Азербайджаном для расширения деятельности организации и повышения ее международного авторитета, а также решительную позицию Баку в борьбе с колониализмом.

Отметим, что международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" была организована Бакинской инициативной группой (БИГ).

БИГ была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

22 сентября БИГ провел в штаб-квартире ООН конференцию на тему "Деколонизация: Тихая революция".