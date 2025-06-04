Участники международной конференции по деколонизации посетили Азербайджанский университет языков

Участники международной конференции по деколонизации посетили Азербайджанский университет языков

Ученые и эксперты, представляющие структуры ООН по вопросам деколонизации, прибывшие в Баку для участия в международной научной конференции "Имперское устройство: идеологии и реалии колониализма", посетили Азербайджанский университет языков.

Как сообщает Report, гости высоко оценили уровень организации мероприятия и академическую атмосферу университета, выразив удовлетворение своим визитом.

Они подчеркнули важность подобных встреч для развития диалога между научным сообществом и образовательными учреждениями, а также для обмена знаниями и практическим опытом.

Член Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, представитель Колумбии Пастор Мартинес отметил, что конференция охватила ключевые вопросы современного глобального порядка. Среди них — мультикультурализм, изменение климата, влияние глобализации на молодежь, а также причины и механизмы расизма.

По словам Пастора, для эффективного ответа на эти вызовы и продвижения принципов справедливости и равноправия необходимы коллективные усилия международного сообщества.

Профессор Университета "Алжир-2", исследователь Чакиб Бенхафри, в свою очередь, подчеркнул растущую роль владения несколькими языками в современном мире.

"Моя главная цель визита в Азербайджанский университет языков — подписание соглашения с ректором о создании в Университете "Алжир-2" Центра азербайджанского языка. В 2013 году я инициировал открытие Центра турецкого языка, и прекрасно понимаю значение таких инициатив. Да, между Африкой и Азербайджаном большое расстояние, но подобные центры способствуют нашему сближению", — заявил он.

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Фото: Мирджавид Эминоглу