О нас

Участники международной конференции по борьбе с исламофобией прибыли в Шушу 

Участники международной конференции по борьбе с исламофобией прибыли в Шушу  Участники международной конференции на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" прибыли в город Шуша 
Внешняя политика
10 марта 2024 г. 15:26
Участники международной конференции по борьбе с исламофобией прибыли в Шушу 

Участники международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" прибыли в город Шушу.

Как сообщает Report, по окончанию двухдневного мероприятия (8-9 марта) гостям организована поездка в Шушу, объявленную культурной столицей исламского мира в 2024 году.

Первым пунктом посещения стала мечеть Юхары Говхар Ага.

В конференции, приуроченной к Международному дню борьбы с исламофобией, приняли участие 130 гостей из более чем 30 стран мира, включая ученых, экспертов международных организаций, религиозных деятелей и представителей неправительственных организаций, а также местных экспертов, представителей госструктур, руководителей религиозных общин и др.

Напомним, что Международный день борьбы с исламофобией отмечается 15 марта. Решение о его учреждении было принято на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в городе Ниамей (Республика Нигер), 27-28 ноября 2020 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İslamofobiya ilə mübarizə üzrə beynəlxalq konfransın iştirakçıları Şuşaya gəliblər

Другие новости из категории

Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
10 марта 2024 г. 11:09
Президент Казахстана: К подписанию в ходе предстоящего визита в Азербайджан готовится солидный пакет документов
Президент Казахстана: К подписанию в ходе предстоящего визита в Азербайджан готовится солидный пакет документов
10 марта 2024 г. 11:03
Президент Казахстана поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Новруз
Президент Казахстана поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Новруз
10 марта 2024 г. 10:48
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
10 марта 2024 г. 10:44
Токаев: Казахский и азербайджанский народы прошли через множество испытаний
Токаев: Казахский и азербайджанский народы прошли через множество испытаний
10 марта 2024 г. 10:44
Токаев: Мы приветствуем то, что Азербайджан первым из тюркских государств СНГ удостоен права провести СОР29
Токаев: Мы приветствуем то, что Азербайджан первым из тюркских государств СНГ удостоен права провести СОР29
10 марта 2024 г. 10:41
Президент Казахстана: Мы уже сегодня видим, как динамично возрождается Карабах
Президент Казахстана: Мы уже сегодня видим, как динамично возрождается Карабах
10 марта 2024 г. 10:27
Касым-Жомарт Токаев: Казахстан и Азербайджан вступают в новую эру сотрудничества
Касым-Жомарт Токаев: Казахстан и Азербайджан вступают в новую эру сотрудничества
10 марта 2024 г. 10:24
Касым-Жомарт Токаев: Казахстан и Азербайджан – основатели Организации тюркских государств
Касым-Жомарт Токаев: Казахстан и Азербайджан – основатели Организации тюркских государств
10 марта 2024 г. 10:19
Токаев посетит Азербайджан с государственным визитом 11-12 марта
Токаев посетит Азербайджан с государственным визитом 11-12 марта
10 марта 2024 г. 09:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi