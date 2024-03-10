Участники международной конференции по борьбе с исламофобией прибыли в Шушу

Участники международной конференции на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" прибыли в город Шуша

Участники международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" прибыли в город Шушу.

Как сообщает Report, по окончанию двухдневного мероприятия (8-9 марта) гостям организована поездка в Шушу, объявленную культурной столицей исламского мира в 2024 году.

Первым пунктом посещения стала мечеть Юхары Говхар Ага.

В конференции, приуроченной к Международному дню борьбы с исламофобией, приняли участие 130 гостей из более чем 30 стран мира, включая ученых, экспертов международных организаций, религиозных деятелей и представителей неправительственных организаций, а также местных экспертов, представителей госструктур, руководителей религиозных общин и др.

Напомним, что Международный день борьбы с исламофобией отмечается 15 марта. Решение о его учреждении было принято на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в городе Ниамей (Республика Нигер), 27-28 ноября 2020 года.