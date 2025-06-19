Участники Международного Симпозиума посетили Губинский мемориальный комплекс геноцида

Участники Международного Симпозиума посетили Мемориальный Комплекс Губинского Геноцида

Участники Международного симпозиума омбудсменов на тему "Укрепление верховенства закона: роль омбудсменов и национальных институтов по правам человека", организованного в Баку по инициативе Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики, посетили Губинский район.

Как сообщили Report в Аппарате омбудсмена, в рамках визита делегация возложила цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и почтила его память.

Затем участники ознакомились с деятельностью центра ASAN xidmət в Губе.

Особое внимание в программе визита было уделено Губинскому мемориальному комплексу геноцида. Делегация почтила память жертв, возложив цветы к массовому захоронению.

Участникам была представлена информация об актах геноцида, совершенных армянскими вооруженными формированиями против азербайджанского мирного населения в начале XX века, в том числе в Губинском районе. Отмечалось, что массовое захоронение было обнаружено 1 апреля 2007 года во время земляных работ. Впоследствии Институт археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана провел научные исследования, подтвердившие, что захоронение связано с массовыми убийствами 1918 года.

Гости оставили записи в памятной книге комплекса. В интервью представителям СМИ они выразили глубокое сожаление в связи с преступлениями против человечности и подчеркнули важность распространения правдивой информации о трагических событиях в своих странах и на международных платформах.