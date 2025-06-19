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Участники Международного Симпозиума посетили Губинский мемориальный комплекс геноцида

Участники Международного Симпозиума посетили Губинский мемориальный комплекс геноцида Участники Международного Симпозиума посетили Мемориальный Комплекс Губинского Геноцида
Внешняя политика
19 июня 2025 г. 18:32
Участники Международного Симпозиума посетили Губинский мемориальный комплекс геноцида

Участники Международного симпозиума омбудсменов на тему "Укрепление верховенства закона: роль омбудсменов и национальных институтов по правам человека", организованного в Баку по инициативе Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики, посетили Губинский район.

Как сообщили Report в Аппарате омбудсмена, в рамках визита делегация возложила цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и почтила его память.

Затем участники ознакомились с деятельностью центра ASAN xidmət в Губе.

Особое внимание в программе визита было уделено Губинскому мемориальному комплексу геноцида. Делегация почтила память жертв, возложив цветы к массовому захоронению.

Участникам была представлена информация об актах геноцида, совершенных армянскими вооруженными формированиями против азербайджанского мирного населения в начале XX века, в том числе в Губинском районе. Отмечалось, что массовое захоронение было обнаружено 1 апреля 2007 года во время земляных работ. Впоследствии Институт археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана провел научные исследования, подтвердившие, что захоронение связано с массовыми убийствами 1918 года.

Гости оставили записи в памятной книге комплекса. В интервью представителям СМИ они выразили глубокое сожаление в связи с преступлениями против человечности и подчеркнули важность распространения правдивой информации о трагических событиях в своих странах и на международных платформах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq Simpoziumun iştirakçıları Quba Soyqırımı Memorial Kompleksini ziyarət ediblər

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