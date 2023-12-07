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Участники международного форума ознакомились с процессом разминирования в Агдамском районе

Участники международного форума ознакомились с процессом разминирования в Агдамском районе Стартовавший вчера в Баку международный форум "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения Целей устойчивого развития" сегодня продолжит работу в Агдаме.
Внешняя политика
7 декабря 2023 г. 12:30
Участники международного форума ознакомились с процессом разминирования в Агдамском районе

Участники Международного форума "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения Целей устойчивого развития" ознакомились с процессом разминирования в Агдамском районе.

Как сообщает карабахское бюро Report, гости посетили освобожденное от оккупации село Баш Гервенд Агдамского района, где проходит процесс очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов, и были проинформированы об используемом при разминировании оборудовании.

Было отмечено, что в данных работах участвуют и женщины-саперы.

12:22

Стартовавший вчера в Баку международный форум "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения Целей устойчивого развития" сегодня продолжит работу в Агдаме.

Как сообщает Report, перед началом форума участники посетили разрушенную Аллею шехидов в Агдаме.

Они также ознакомятся с ходом работ по разминированию в агдамском селе Баш Гарвенд.

В форуме принимают участие исполнительный директор Государственного агентства поддержки неправительственных организаций Айгюн Алиева, председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов, председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Вугар Сулейманов, заместитель руководителя Аппарата омбудсмена Рашид Румзаде и др.

На форуме будут обсуждаться угрозы, которые представляют мины для жизни и здоровью граждан, а также препятствия на пути к устойчивому развитию, создаваемые минами и неразорвавшимися боеприпасами на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq forumun iştirakçıları Ağdamda mina təmizləmə sahəsi ilə tanış olublar - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоParticipants of international forum visit Aghdam Martyrs Alley

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