Участники конференции на тему "Оккупация Францией острова Майотта" приняли итоговую декларацию

Участники организованной Бакинской инициативной группой (БИГ) международной конференции на тему "Незаконная оккупация Францией острова Майотта Союза Коморских островов" приняли итоговую декларацию.

Участники организованной Бакинской инициативной группой (БИГ) международной конференции на тему "Незаконная оккупация Францией острова Майотта Союза Коморских островов" приняли итоговую декларацию.

Как сообщает Report, в рамках мероприятия подписан также Меморандум о сотрудничестве между Комитетом Маоре и Бакинской инициативной группой.

В конференции приняли участие послы Союза Коморских островов, работавшие в ООН, Южной Африке и других регионах, представители организаций "Комитет Маоре", "Коллектив третьего пути (C3V)", "Демократический фронт", "Коллектив по защите целостности и суверенитета Коморских островов", делегаты с острова Майотта, представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, международных организаций, СМИ, а также эксперты.

Участники обсудили резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН, касающиеся оккупации Майотты, невыполнение Францией этих резолюций и противоправные действия Парижа по удержанию острова, который признан международным сообществом территорией Союза Коморских островов. Выступавшие говорили о псевдореферендуме по присоединению Майотты к Франции и последствиях французского колониализма.

Представители Союза Коморских островов заявили, что Париж, пользуясь статусом постоянного члена Совбеза ООН, не допускает рассмотрения вопроса об оккупации Майотты и блокирует все инициативы.

В рамках конференции был организован флешмоб в поддержку территориальной целостности Союза Коморских островов.