Участники конференции по вопросу прав азербайджанцев на возвращение в Западный Азербайджан приняли итоговый документ

Принят итоговый документ II международной конференции на тему "Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении", организованной Общиной Западного Азербайджана.
Как сообщает Report, в документе подведены итоги дискуссий, проведенных на конференции.
На заключительной сессии конференции итоговый документ зачитал ведущий научный сотрудник Центра евразийских исследований Якуб Войцех Корейба.
В документе говорится, что более 200 участников из 51 страны, включая членов парламента, общественно-политических деятелей, активистов гражданского общества и ученых, собрались на данной конференции, чтобы обсудить вопрос возвращения азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, а также проблему вынужденного переселения в глобальном масштабе.
Участники отметили, что принудительное переселение азербайджанцев из Армении остается большой несправедливостью и является серьезным нарушением прав человека.
"Право на возвращение твердо закреплено в международном праве и признается как фундаментальное право человека", - отмечается в документе. В связи с этим участники конференции среди основ права на возвращение указали Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Принципы Пиньейру и др. документы.