Участники конференции по исламофобии в Баку приняли итоговое коммюнике

Двухдневная международная конференция "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку завершила свою работу, участники приняли совместное итоговое коммюнике.

Двухдневная международная конференция "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку завершила свою работу, участники приняли совместное итоговое коммюнике.

Как сообщает Report, конференция была приурочена к 15 марта - Международному дню борьбы с исламофобией и организована Центром анализа международных отношений и Бакинским международным центром мультикультурализма в партнерстве с Форумом межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группой.

На конференции прозвучало обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к ее участникам, на ней выступили помощник генерального секретаря Организации исламского сотрудничества по политическим вопросам Юсеф М. Аль-Добай и президент Форума межконфессионального диалога G20 профессор Коул Дарем.

"Мы становимся свидетелями представления ислама как потенциального источника опасности, более широкого распространения с каждым днем подозрительности, дискриминации и откровенной ненависти к мусульманам. И в резолюции ООН о Дне борьбы с исламофобией отмечается, что рост случаев дискриминации, нетерпимости и насилия, связанных с религиозными убеждениями, вызывает глубокую озабоченность", - говорилось в обращении президента Азербайджана.

Участники конференции обсудили вопросы межсекторального подхода в борьбе с исламофобией и координации усилий по продвижению толерантности, мира и уважения прав человека и религиозного многообразия, проблемы, вытекающие из теории "столкновения цивилизаций", нарративов о заговорах, цифровой исламофобии и дискриминации в высшем образовании, говорится в итоговом документе.

Согласно коммюнике, "исламофобия и ориентализм, при всей их сложности, имеют глубокие корни в истории европейского колониализма, при этом политика дискриминации все еще продолжается в Западной Европе, в частности, во Франции".

"Участники дискуссии осудили осквернение и уничтожение исламского наследия, нападения на культурные и религиозные памятники, в том числе на статую азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван, установленную в городе Эвиан-ле-Бен во Франции и демонтированную после акта вандализма при бездействии французских властей.

Участники также подчеркнули гендерные проблемы в контексте исламофобии, укоренившиеся предрассудки в отношении мусульманских женщин, в том числе в высших учебных заведениях, и призвали к их включению в повестку дня мира и безопасности, а также к расширению женских свобод и соответствующих социальных программ.

Участники призвали прекратить распространение предрассудков и предубеждений в отношении ислама и мусульман через СМИ и социальные сети, что ведет к подрыву основ инклюзивного общества. Это явление стало особенно тревожным в Европе и Северной Америке в контексте геополитической напряженности и конфликтов в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.

Конференция подтвердила ответственность международных организаций и национальных правительств за расширение существующих правовых инструментов и политических мер, которых сегодня недостаточно для борьбы со стереотипами об исламе и мусульманах.

Участники договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества и взаимодействия в сфере борьбы с исламофобией по двум основным направлениям – на политическом уровне и посредством общественной пропаганды; а также на уровне средств массовой информации и академических кругов посредством запуска программ и проектов по борьбе с дискриминационными высказываниями", - говорится в документе.

Завтра участники конференции посетят Шушу, культурную столицу Азербайджана, где воочию станут свидетелями разрушений культурных и религиозных памятников в годы армянской оккупации.