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Участники IV Летнего лагеря направили международным организациям обращение в связи с военными преступлениями Армении

Участники IV Летнего лагеря направили международным организациям обращение в связи с военными преступлениями Армении Участники IV Летнего лагеря диаспорской молодежи «Гейдар Алиев – 100» провели информационную акцию в связи с агрессорской политикой Армении против Азербайджана.
Внешняя политика
15 августа 2023 г. 19:12
Участники IV Летнего лагеря направили международным организациям обращение в связи с военными преступлениями Армении

Участники IV Летнего лагеря диаспорской молодежи "Гейдар Алиев – 100" провели информационную акцию в связи с агрессорской политикой Армении против Азербайджана.

Как сообщает Report, в рамках акции был выражен протест против отказа Армении в предоставлении Азербайджану карт минных полей и информации об азербайджанцах, без вести пропавших во время Первой Карабахской войны, а также экологического терроризма, который она учинила на удерживаемых под оккупацией на протяжении 30 лет азербайджанских землях.

Участники лагеря направили в связи с этим сотни писем в ООН, Совет Европы, Европейский Союз, международные организации, парламентам зарубежных стран, главам государств и правительств.

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Версия на азербайджанском языке ФотоIV Yay Düşərgəsinin iştirakçıları beynəlxalq təşkilatlara Ermənistanın müharibə cinayətləri ilə bağlı müraciət ünvanlayıb

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