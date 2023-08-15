Участники IV Летнего лагеря направили международным организациям обращение в связи с военными преступлениями Армении

Участники IV Летнего лагеря диаспорской молодежи «Гейдар Алиев – 100» провели информационную акцию в связи с агрессорской политикой Армении против Азербайджана.

Участники IV Летнего лагеря диаспорской молодежи "Гейдар Алиев – 100" провели информационную акцию в связи с агрессорской политикой Армении против Азербайджана.

Как сообщает Report, в рамках акции был выражен протест против отказа Армении в предоставлении Азербайджану карт минных полей и информации об азербайджанцах, без вести пропавших во время Первой Карабахской войны, а также экологического терроризма, который она учинила на удерживаемых под оккупацией на протяжении 30 лет азербайджанских землях.

Участники лагеря направили в связи с этим сотни писем в ООН, Совет Европы, Европейский Союз, международные организации, парламентам зарубежных стран, главам государств и правительств.