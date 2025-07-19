Участники III Шушинского глобального медиа-форума прибыли в Физули

Участники III Шушинского глобального медиа-форума прибыли в город Физули.

Участники III Шушинского глобального медиа-форума прибыли в город Физули.

Как передает корреспондент Report, самолет с гостями приземлился в Физулинском международном аэропорту.

III Шушинский глобальный медиа-форум, посвященный теме ”Цифровые переходы: укрепление устойчивости информации и средств массовой информации в эпоху искусственного интеллекта", пройдет с 19 по 21 июля.

В этом году форум соберет около 140 зарубежных участников из 52 стран мира.

Среди них - представители ведущих информационных агентств из более чем 30 государств, 7 международных организаций, а также порядка 80 различных медиа-структур.

Медиа-форум станет важной платформой для обсуждения глобальных вызовов в сфере медиа, обмена опытом, установления новых профессиональных связей и выработки совместных инициатив в области информационного сотрудничества.