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Участники III Шушинского глобального медиа-форума прибыли в Физули

Участники III Шушинского глобального медиа-форума прибыли в Физули Участники III Шушинского глобального медиа-форума прибыли в город Физули.
Внешняя политика
19 июля 2025 г. 12:58
Участники III Шушинского глобального медиа-форума прибыли в Физули

Участники III Шушинского глобального медиа-форума прибыли в город Физули.

Как передает корреспондент Report, самолет с гостями приземлился в Физулинском международном аэропорту.

III Шушинский глобальный медиа-форум, посвященный теме ”Цифровые переходы: укрепление устойчивости информации и средств массовой информации в эпоху искусственного интеллекта", пройдет с 19 по 21 июля.

В этом году форум соберет около 140 зарубежных участников из 52 стран мира.

Среди них - представители ведущих информационных агентств из более чем 30 государств, 7 международных организаций, а также порядка 80 различных медиа-структур.

Медиа-форум станет важной платформой для обсуждения глобальных вызовов в сфере медиа, обмена опытом, установления новых профессиональных связей и выработки совместных инициатив в области информационного сотрудничества.

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Версия на английском языке ФотоParticipants of 3rd Shusha Global Media Forum arrive in Fuzuli
Версия на азербайджанском языке ФотоIII Şuşa Qlobal Media Forumunun iştirakçıları Füzuliyə gəlib

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