Участники III Шушинского глобального медиа-форума прибыли в Физули

Участники III Шушинского глобального медиа-форума прибыли в город Физули.
Как передает корреспондент Report, самолет с гостями приземлился в Физулинском международном аэропорту.
III Шушинский глобальный медиа-форум, посвященный теме ”Цифровые переходы: укрепление устойчивости информации и средств массовой информации в эпоху искусственного интеллекта", пройдет с 19 по 21 июля.
В этом году форум соберет около 140 зарубежных участников из 52 стран мира.
Среди них - представители ведущих информационных агентств из более чем 30 государств, 7 международных организаций, а также порядка 80 различных медиа-структур.
Медиа-форум станет важной платформой для обсуждения глобальных вызовов в сфере медиа, обмена опытом, установления новых профессиональных связей и выработки совместных инициатив в области информационного сотрудничества.