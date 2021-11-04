Участники Глобального Бакинского форума обсудили вызовы новой мировой экономики

В рамках VIII Глобального Бакинского форума состоялась панельная дискуссия на тему "Новая мировая экономика".

В рамках VIII Глобального Бакинского форума состоялась панельная дискуссия на тему "Новая мировая экономика".

Как сообщает Report, на панельном заседании под модераторством бывшего президента Болгарии Росена Плевнелиева обсуждены негативное влияния пандемии COVID-19 на мировую экономику и ее последствия.

Основным докладчиком на панели "Новая мировая экономика" является генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

Докладчики - помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов, бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак, бывший премьер-министр Монтенегро Игорь Лукшич, бывший премьер-министр Румыния Петре Роман, бывший дипломатический советник Президента Италии Антонио Дзанарди Ланди и бывший Президент Эквадора Розалия Артеаго Серрано поделились своими мнениями о негативных последствиях пандемии COVID-19, способах вывести мировую торговлю из кризиса.

4 ноября проходит VIII Глобальный Бакинский форум на тему "Мир после COVID-19" под попечением президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви. Около 300 гостей из более 40 стран мира участвуют в международном мероприятии, организованном в гибридном формате. Среди них есть высокопоставленные представители, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, политики, политологи, эксперты.

VIII Глобальный Бакинский форум завершит работу 6 ноября.