Участники формата "3+3" подтвердили, что двери платформы открыты для Грузии

Участники формата "3+3" на заседании в Стамбуле подчеркнули важность дальнейшей работы платформы и подтвердили, что ее двери всегда открыты для Грузии.

Участники региональной платформы сотрудничества "3+3" на заседании в Стамбуле подчеркнули важность дальнейшей работы и подтвердили, что ее двери всегда открыты для Грузии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении по итогам министерского заседания.

"Подчеркнуто, что двусторонние переговоры послужат многосторонним консультациям для достижения устойчивого регионального мира и экономического развития. Подтверждено, что двери платформы всегда открыты для Грузии", - отмечается в тексте.

Отметим, что сегодня в Стамбуле состоялась очередная встреча в формате "3+3", в которой приняли участие главы МИД Азербайджана, Турции, России, Ирана и Армении.

Первое заседание на уровне заместителей глав МИД прошло в столице России Москве в 2021 году, второе заседание на уровне министров – в 2023 году в Тегеране.