О нас

Участники формата "3+3" подтвердили, что двери платформы открыты для Грузии

Участники формата "3+3" подтвердили, что двери платформы открыты для Грузии Участники формата "3+3" на заседании в Стамбуле подчеркнули важность дальнейшей работы платформы и подтвердили, что ее двери всегда открыты для Грузии.
Внешняя политика
18 октября 2024 г. 20:35
Участники формата 3+3 подтвердили, что двери платформы открыты для Грузии

Участники региональной платформы сотрудничества "3+3" на заседании в Стамбуле подчеркнули важность дальнейшей работы и подтвердили, что ее двери всегда открыты для Грузии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении по итогам министерского заседания.

"Подчеркнуто, что двусторонние переговоры послужат многосторонним консультациям для достижения устойчивого регионального мира и экономического развития. Подтверждено, что двери платформы всегда открыты для Грузии", - отмечается в тексте.

Отметим, что сегодня в Стамбуле состоялась очередная встреча в формате "3+3", в которой приняли участие главы МИД Азербайджана, Турции, России, Ирана и Армении.

Первое заседание на уровне заместителей глав МИД прошло в столице России Москве в 2021 году, второе заседание на уровне министров – в 2023 году в Тегеране.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “3+3” formatının iştirakçıları platformanın qapılarının Gürcüstana açıq olduğunu təsdiqləyiblər
Версия на английском языке Georgia always welcome to join 3+3 platform, members confirm

Экслюзивные новости

Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi