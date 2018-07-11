Участники ежегодной сессии ПА ОБСЕ призвали сопредседателей удвоить усилия по урегулированию карабахского конфликта

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Участники сессии Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ выразили сожаление по поводу отсутствия прогресса в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и призвали сопредседателей Минской группы ОБСЕ удвоить свои усилия.

Как сообщает Report, об этом говорится в Берлинской декларации, принятой по итогам 27-ой ежегодной сессии ПА ОБСЕ.

Также участники сессии призвали стороны конфликта принять "дополнительные меры для снижения напряженности на линии соприкосновения и незамедлительно вступить в предметные переговоры в интересах нахождения способа его скорейшего устойчивого урегулирования".

"Текущая геополитическая обстановка и уровень глобальной напряженности указывают на настоятельную необходимость возобновления усилий по разрешению конфликта в Украине и вокруг нее, нагорно-карабахского конфликта, конфликтов в Грузии и в Приднестровье в Республике Молдова, которые продолжают представлять серьезную угрозу безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ", - отмечается в документе.