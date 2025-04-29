Участники дискуссии в Баку призвали к укреплению позиций Глобального Юга в международных институтах

На учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга в Баку состоялась панельная дискуссия на тему "Подъем Глобального Юга: дух Бандунга и борьба за суверенное будущее".

На учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга в Баку состоялась панельная дискуссия на тему "Подъем Глобального Юга: дух Бандунга и борьба за суверенное будущее".

Как передает Report, участники обсудили роль гражданского общества в продвижении суверенитета, справедливости и устойчивого развития.

Модераторами выступили депутат Милли Меджлиса, член совета директоров Национального форума НПО Азербайджана Пярвана Велиева и международный советник по вопросам управления Карлайл Г. Корбин.

В своей вступительной речи Пярвана Велиева кратко рассказала об историческом значении Бандунгской конференции, отметив, что именно она заложила основу для создания важнейшей платформы для глобального диалога - Движения неприсоединения (ДН).

"В период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения наша страна неизменно опиралась на ключевые принципы Бандунгской конференции - поддержку суверенитета, независимости и равноправия государств. Мы также поднимали вопрос о противодействии новым формам колониализма. Кроме того, в период председательства Азербайджан инициировал создание НПО - БИГ. Мы глубоко обеспокоены сохраняющимися и возникающими формами колониализма в XXI веке и призываем международное сообщество активизировать усилия по его полной ликвидации", - подчеркнула Велиева.

Карлайл Г. Корбин, в свою очередь, выразил признательность Азербайджану за его активную позицию в вопросах неоколониализма, отметив, что такие усилия находят отклик у многих стран Глобального Юга.

"Создание Платформы НПО Глобального Юга - важный шаг в укреплении позиций стран региона на международной арене, включая ООН. Эта инициатива объединяет неправительственные организации для продвижения сотрудничества Юг-Юг и совместного поиска решений по ключевым вызовам - бедности, изменению климата, инвалидности, неравенству в торговле, современному колониализму и другим проблемам. В свете импульса, заданного конференцией COP29 в ноябре прошлого года, хочу отметить, насколько актуальна эта повестка и для Карибского региона, включающего как суверенные, так и несамоуправляющиеся территории", - отметил Корбин.

Далее панельная дискуссия продолжилась выступлениями спикеров, которые поделились своим видением роли новосозданной Платформы НПО Глобального Юга, а также отметили вклад Азербайджана в продвижение глобальных инициатив и поиск решений актуальных мировых проблем.

Сотрудник по программам Отдела стратегического планирования и сотрудничества Юг-Юг (SPP/SSC) Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)Прадип Паулозе отметил, что платформа может ускорить коллективный прогресс в достижении целей устойчивого развития. "ЮНИДО рада быть вашим партнером в этом начинании, не предписывая решения, а предоставляя информацию, способствуя обмену мнениями и предоставляя техническую поддержку по мере необходимости. Вместе мы сможем превратить принцип солидарности в ощутимый эффект для развития, построив более справедливый мир", - сказал он.

Профессор в области безопасности и военных исследований, директор по стратегическим исследованиям ACRPS (Арабский центр исследований и политики) Омар Ашур подчеркнул, что Азербайджан всячески старается, чтобы голос глобального Юга был услышан на мировой арене. Он также выразил восхищение работой, которую страна проделала на своих освобожденных территориях.

Региональный представитель Университета мира под эгидой ООН (UPEACE), специальный экономический советник президента Сомали Мохаммед Осман призвал более активно участвовать в процессе, запущенном в Баку, и направленном на улучшение общественной жизни за счет усилий гражданского общества.

Посол по делам молодежи Зимбабве Абиэль Элсон сказал, что испытывает гордость от возвращения в страну, где успешно прошла климатическая конференция COP29. Он отметил важность привлечения молодежи к решению глобальных вопросов. "Молодежь следует активно вовлекать в ключевые процессы принятия решений, что должно стать приоритетным для всех областей. Давайте воспользуемся этим форумом для общения, предложения решений, укрепления партнерских отношений, обмена нашими ресурсами и, прежде всего, для развития наших сообществ", - сказал Элсон.

Президент и основатель неправительственной организации "Будущее за будущим" Салем Айенан рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются молодые люди. По его словам, молодежь из стран глобального Юга сталкиваются с проблемами в связи с участием на международных конференциях, поскольку их ограничивают в визовых услугах.

Представитель Секретариата Меланезийской передовой группы (MSG) из Вануату Балконан Ричард выразил благодарность Азербайджану и правительству страны за организацию столь важного мероприятия, где поднимаются такие глобальные вопросы как права человека, проблемы Глобального Юга, изменения климата и другие.

Президент Лиги освобождения Коморских островов Мохаммад Мохиуддин в своем выступлении рассказал о том, как Франция пренебрегает правами человека на своих островных территориях, беспощадно истребляет природные ресурсы. Он подчеркнул, что жители островных государств на своей родине ощущают себя мигрантами.

Фото: Самира Гасанова