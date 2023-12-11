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Участникам международной конференции в Италии рассказали о восстановительных работах в Шуше

Участникам международной конференции в Италии рассказали о восстановительных работах в Шуше Азербайджанская делегация приняла участие в конференции "Матера – 30: идеи формируют реальность", посвященной 30-летию восстановления культурного наследия исторического итальянского города Матера.
Внешняя политика
11 декабря 2023 г. 17:50
Участникам международной конференции в Италии рассказали о восстановительных работах в Шуше

Азербайджанская делегация приняла участие в конференции "Матера – 30: идеи формируют реальность", посвященной 30-летию восстановления культурного наследия исторического итальянского города Матера.

Как сообщает Report, в состав делегации вошли исполнительный директор Управления государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов, главный советник специального представительства президента Азербайджана в Шушинском районе Эльшад Искендеров и сотрудники заповедника.

Основной целью визита является обмен опытом в области реставрации исторических памятников.

Выступивший на конференции Турал Новрузов отметил, что в Шуше родились многие всемирно известные личности.

Он обратил внимание на то, что за годы армянской оккупации были повреждены либо полностью уничтожены сотни исторических памятников Азербайджана.

По его словам, первоначальной задачей в реконструкции города Шуша после деоккупации является именно реставрация памятников. Управление государственного заповедника сотрудничает в этом вопросе со многими известными компаниями, а также всемирно известными специалистами в сфере градостроительства, такими как Пьетро Лауреано из Италии, сказал он.

Затем участникам конференции была представлена презентация о проводимых в городе Шуша восстановительно-строительных работах.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq konfransın iştirakçıları Şuşada aparılan bərpa-quruculuq işləri barədə məlumatlandırılıb

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