    Участие президента Ильхама Алиева в Саммите мира - важное историческое событие - МНЕНИЕ

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2025
    • 12:30
    Участие президента Ильхама Алиева в Саммите мира - важное историческое событие - МНЕНИЕ

    Приглашение президента Азербайджана Ильхама Алиева на Саммит мира по Ближнему Востоку со стороны президента США Дональда Трампа и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси вновь подтвердило признание Азербайджана как надежного партнера в международной дипломатии и активного участника процессов, направленных на обеспечение мира и безопасности.

    Об этом в интервью Report заявила член Комитета Милли Меджлиса по вопросам обороны, безопасности и борьбы с коррупцией Сабина Салманова.

    Она отметила, что участие азербайджанского лидера в Саммите мира, прошедшем с участием лидеров более 20 стран, является важным историческим событием.

    "Присутствие Президента Ильхама Алиева на саммите - логичный результат растущего международного авторитета Азербайджана и многовекторной внешней политики страны. Это также яркое свидетельство признания на глобальном уровне сбалансированной, независимой и прагматичной дипломатии Азербайджана".

    Сабина Салманова подчеркнула, что Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева сегодня выступает инициатором диалога и сотрудничества как на региональной, так и на международной арене.

    "Наша страна сумела сохранить сбалансированную позицию в отношениях как с тюркским миром и исламскими странами, так и с западными структурами. Это качество делает Азербайджан надежным посредником между различными политическими блоками мира. Участие в Саммите мира по Ближнему Востоку - продолжение этой политики. Азербайджан, с одной стороны, как член исламского мира, поддерживает утверждение гуманитарной справедливости, а с другой - отстаивает принципы международного права и суверенитета государств. Такая позиция делает нашу страну объективной и сбалансированной стороной в процессе урегулирования ближневосточных конфликтов" - добавила она.

    Лента новостей