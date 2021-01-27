Убитый в Нигерии азербайджанский инженер похоронен в Сиязане

Похоронен азербайджанский инженер Фарман Исмайлов, погибший во время нападения морских пиратов на судно у берегов Нигерии.
Как сообщает Report, при посредничестве посольства Турции в Габоне его тело было доставлено в столицу Либревиль, а затем в Азербайджан.
После проведения судебно-медицинской экспертизы тело погибшего было похоронено на кладбище села Гозагаджы Сиязанского района.
23 января у берегов Нигерии морские пираты напали на принадлежащее турецкой компании судно “MV Mozart”, плавающее под либерийским флагом. 15 из 19 членов экипажа судна были взяты в заложники. Во время нападения погиб азербайджанский инженер Фарман Исмайлов.