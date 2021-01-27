О нас
Report Georgia
Аудио новости

Убитый в Нигерии азербайджанский инженер похоронен в Сиязане

Убитый в Нигерии азербайджанский инженер похоронен в Сиязане Похоронен азербайджанский инженер Фарман Исмайлов, погибший во время нападения морских пиратов на судно у берегов Нигерии.
Внешняя политика
27 января 2021 г. 20:13
Убитый в Нигерии азербайджанский инженер похоронен в Сиязане

Похоронен азербайджанский инженер Фарман Исмайлов, погибший во время нападения морских пиратов на судно у берегов Нигерии.

Как сообщает Report, при посредничестве посольства Турции в Габоне его тело было доставлено в столицу Либревиль, а затем в Азербайджан.

После проведения судебно-медицинской экспертизы тело погибшего было похоронено на кладбище села Гозагаджы Сиязанского района.

23 января у берегов Нигерии морские пираты напали на принадлежащее турецкой компании судно “MV Mozart”, плавающее под либерийским флагом. 15 из 19 членов экипажа судна были взяты в заложники. Во время нападения погиб азербайджанский инженер Фарман Исмайлов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Nigeriyada öldürülən azərbaycanlı mühəndis Siyəzəndə dəfn olunub

Новости партнеров

Самое читаемое

Ведется подготовка к открытию школ 1 февраля
Ведется подготовка к открытию школ 1 февраля
21 января 2021 г. 15:07
Грузия выиграла дело против России в Страсбургском суде
Грузия выиграла дело против России в Страсбургском суде
21 января 2021 г. 15:23
Бакинское метро откроется одновременно с вузами
Бакинское метро откроется одновременно с вузами
21 января 2021 г. 18:02
Азербайджан будет производить новые беспилотники
Азербайджан будет производить новые беспилотники
21 января 2021 г. 13:25
Пашинян признал Шушу азербайджанским городом
Пашинян признал Шушу азербайджанским городом
21 января 2021 г. 16:22
Азербайджанская армия на первом месте по военной силе на Южном Кавказе
Азербайджанская армия на первом месте по военной силе на Южном Кавказе
20 января 2021 г. 21:54
Президент Азербайджана: Сегодняшний документ я бы назвал историческим
Президент Азербайджана: Сегодняшний документ я бы назвал историческим
21 января 2021 г. 14:31
Азербайджан и Туркменистан подписали меморандум о совместной разработке месторождения Достлуг
ФотоАзербайджан и Туркменистан подписали меморандум о совместной разработке месторождения "Достлуг"
21 января 2021 г. 14:25
В Баку задержали алкоголика, устроившего фейерверк в День всенародной скорби
В Баку задержали алкоголика, устроившего фейерверк в День всенародной скорби
21 января 2021 г. 11:21
Начался визит главы МИД Азербайджана в Туркменистан
Начался визит главы МИД Азербайджана в Туркменистан
21 января 2021 г. 09:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi