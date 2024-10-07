У посольства Израиля в Баку приспустили флаг в память о жертвах нападения ХАМАС

У посольства Израиля в Азербайджане приспустили флаг в память о жертвах нападения палестинского радикального движения ХАМАС, совершенного 7 октября.

У посольства Израиля в Азербайджане приспустили флаг в память о жертвах нападения палестинского радикального движения ХАМАС, совершенного 7 октября.

Как передает Report , об этом на своей странице в Х написал посол Джордж Дик.

"Сегодня мы приспустили наш флаг и провели в посольстве в Баку эмоциональную мемориальную церемонию в память о жертвах резни 7 октября. К нам присоединились представители Министерства иностранных дел Азербайджана, послы, а также лидеры еврейской общины.

Да будет благословенна память жертв, и пусть заложники скорее вернутся к своим семьям, иншаллах!", - написал дипломат.

Напомним, что 7 октября 2023 года вооруженные сторонники движения ХАМАС проникли из сектора Газа на израильскую территорию. Нападение сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков.