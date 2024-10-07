О нас

У посольства Израиля в Баку приспустили флаг в память о жертвах нападения ХАМАС

У посольства Израиля в Баку приспустили флаг в память о жертвах нападения ХАМАС У посольства Израиля в Азербайджане приспустили флаг в память о жертвах нападения палестинского радикального движения ХАМАС, совершенного 7 октября.
Внешняя политика
7 октября 2024 г. 21:36
У посольства Израиля в Баку приспустили флаг в память о жертвах нападения ХАМАС

У посольства Израиля в Азербайджане приспустили флаг в память о жертвах нападения палестинского радикального движения ХАМАС, совершенного 7 октября.

Как передает Report, об этом на своей странице в Х написал посол Джордж Дик.

"Сегодня мы приспустили наш флаг и провели в посольстве в Баку эмоциональную мемориальную церемонию в память о жертвах резни 7 октября. К нам присоединились представители Министерства иностранных дел Азербайджана, послы, а также лидеры еврейской общины.

Да будет благословенна память жертв, и пусть заложники скорее вернутся к своим семьям, иншаллах!", - написал дипломат.

Напомним, что 7 октября 2023 года вооруженные сторонники движения ХАМАС проникли из сектора Газа на израильскую территорию. Нападение сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrailin Azərbaycandakı səfirliyində anım günü ilə əlaqədar bayraq yarıya endirilib

Самое важное

Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi