У посольства Армении в США организована акция в память о жертвах Ходжалинского геноцида

Акция "Справедливость для Ходжалы" проведена перед посольством Армении в Вашингтоне в день 32-й годовщины Ходжалинского геноцида.
Как сообщает американское бюро
В рамках акции наши соотечественники проинформировали местную общественность о зверствах, учиненных армянскими вооруженными силами против мирных жителей азербайджанского города Ходжалы, а также об этнической чистке местного населения со стороны Армении.
В ходе мероприятия, продолжавшегося несколько часов, были также показаны фотографии виновных в этом геноциде армянских преступников, объявленных Азербайджаном в международный розыск. Были озвучены призывы и требования к международным организациям обеспечить справедливость в контексте одного из самых кровавых преступлений против человечности, совершенного в Ходжалы.
По окончании акции демонстранты оставили у дверей посольства Армении ноту протеста.