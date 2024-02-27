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У посольства Армении в США организована акция в память о жертвах Ходжалинского геноцида

У посольства Армении в США организована акция в память о жертвах Ходжалинского геноцида Акция "Справедливость для Ходжалы" проведена перед посольством Армении в Вашингтоне в день 32-й годовщины Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
27 февраля 2024 г. 05:04
У посольства Армении в США организована акция в память о жертвах Ходжалинского геноцида

Акция "Справедливость для Ходжалы" проведена перед посольством Армении в Вашингтоне в день 32-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Как сообщает американское бюро Report, мероприятие было организовано представителями азербайджанской общины столицы США. Участники пришли к зданию армянского диппредставительства с плакатами и постерами, на которых были отражены факты о Ходжалинском геноциде. В обращениях, адресованных главе дипмиссии, протестующие потребовали привлечь к ответственности виновных в Ходжалинской трагедии, скандировали лозунги "Позор Армении!" и "Справедливость для Ходжалы!".

В рамках акции наши соотечественники проинформировали местную общественность о зверствах, учиненных армянскими вооруженными силами против мирных жителей азербайджанского города Ходжалы, а также об этнической чистке местного населения со стороны Армении.

В ходе мероприятия, продолжавшегося несколько часов, были также показаны фотографии виновных в этом геноциде армянских преступников, объявленных Азербайджаном в международный розыск. Были озвучены призывы и требования к международным организациям обеспечить справедливость в контексте одного из самых кровавых преступлений против человечности, совершенного в Ходжалы.

По окончании акции демонстранты оставили у дверей посольства Армении ноту протеста.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistan səfirliyi qarşısında “Xocalıya Ədalət” aksiyası keçirilib

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