У посольства Армении в США организована акция в память о жертвах Ходжалинского геноцида

Акция "Справедливость для Ходжалы" проведена перед посольством Армении в Вашингтоне в день 32-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Акция "Справедливость для Ходжалы" проведена перед посольством Армении в Вашингтоне в день 32-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Как сообщает американское бюро Report , мероприятие было организовано представителями азербайджанской общины столицы США. Участники пришли к зданию армянского диппредставительства с плакатами и постерами, на которых были отражены факты о Ходжалинском геноциде. В обращениях, адресованных главе дипмиссии, протестующие потребовали привлечь к ответственности виновных в Ходжалинской трагедии, скандировали лозунги "Позор Армении!" и "Справедливость для Ходжалы!".

В рамках акции наши соотечественники проинформировали местную общественность о зверствах, учиненных армянскими вооруженными силами против мирных жителей азербайджанского города Ходжалы, а также об этнической чистке местного населения со стороны Армении.

В ходе мероприятия, продолжавшегося несколько часов, были также показаны фотографии виновных в этом геноциде армянских преступников, объявленных Азербайджаном в международный розыск. Были озвучены призывы и требования к международным организациям обеспечить справедливость в контексте одного из самых кровавых преступлений против человечности, совершенного в Ходжалы.

По окончании акции демонстранты оставили у дверей посольства Армении ноту протеста.