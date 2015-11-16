Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Меры безопасности у посольства Франции в Азербайджане будут усилены. Об этом Report сообщили в пресс-службе посольства.

Накануне Франция объявила об усилении мер безопасности в своих диппредставительствах, школах и культурных центрах за рубежом в связи с произошедшими ранее терактами в Париже.

Вечером, 13 ноября, неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона Stade de France, где проходил товарищеский матч футбольных сборных Франции и Германии, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд. Кроме того, на рок-концерте в театре Bataclan неизвестные захватили заложников. По предварительным данным, в результате серии терактов в Париже погибли от 120 до 150 человек, около 200 получили ранения.

Отметим, что в связи с объявленным во Франции трехдневным трауром в посольстве этой страны в Баку были приспущены флаги, в течении недели будет открыта книга соболезнований.