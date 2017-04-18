Посол: На переговорах по новому соглашению Азербайджан-ЕС будет обсуждена широкая повестка вопросов

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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "На следующей неделе в Баку будет обсуждена широкая повестка вопросов в рамках переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом. Мы с нетерпением ждем начала этих переговоров".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард, отвечая на вопрос по поводу того, будет ли обсужден между сторонами вопрос об отмене визового режима.

М. Мард также напомнила, что 8 июня в Баку пройдет бизнес-форум Азербайджан-ЕС, в рамках которого ожидается участие большой делегации из представителей 300 компаний из ЕС и Азербайджана.