Посол: У Азербайджана и Пакистана - большой потенциал для развития сотрудничества

У Азербайджана и Пакистана существует большой потенциал для активизации дальнейшего сотрудничества.

Как передает Report, об этом посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд заявил на пресс-конференции, посвященной выставке Азербайджан-Турция-Пакистан, которая пройдет в Баку 11-13 апреля.

"Азербайджану и Пакистану необходимо в полной мере воспользоваться потенциалом в сфере торговли. Целью нашего сотрудничества является обоюдная выгода",- заявил посол.

Он также отметил, что для этого необходимо открыть прямые авиарейсы. "Так, бизнесмены не будут терять время из- за перелетов. Кроме того, это увеличит количество товаров, поступающих в Азербайджан из Пакистана" -, заявил Саид Хан Мохманд.

Дипломат также отметил необходимость налаживания железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Пакистаном через территорию Ирана.