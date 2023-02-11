ТЮРКСОЙ установила 120 палаток для пострадавших от землетрясения в Газиантепе

"Наши турецкие братья и сестры переживают в эти дни очень горькие и трудные дни. Как тюркский мир, мы считаем своим моральным долгом оказывать им материальную и моральную поддержку".

"Наши турецкие братья и сестры переживают в эти дни очень горькие и трудные дни. Как тюркский мир, мы считаем своим моральным долгом оказывать им материальную и моральную поддержку".

Об этом турецкому бюро Report сообщил генеральный секретарь Международной организации турецкой культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев.

По его словам, организация с первого дня начала кампанию поддержки пострадавшим от землетрясения:

"Наши волонтеры ТЮРКСОЙ в составе 13 человек добровольно поддерживают группу, проводящую поисково-спасательные работы в районах землетрясения, в качестве переводчиков. Кроме того, команда установила 120 палаток, устойчивых к холоду зимой и жаре летом, для пострадавших от землетрясения в Газиантепе".