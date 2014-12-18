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    ​Страны ТЮРКСОЙ намерены активнее сотрудничать в вопросах сохранения культурного наследия

    Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ поблагодарил президента Азербайджана за вклад в укрепление сотрудничества между тюркскими странами

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ "В последние годы Азербайджан проводит многие международные мероприятия, и является своего рода плавильным котлом - здесь работали и работают много выдающихся умов, которые способствуют развитию отношений в рамках ТЮРКСОЙ".  Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов на пятом совещании представителей национальных комиссий и комитетов по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ . 

    Д. Касеинов отметил важность сотрудничества в вопросах сохранения культурного наследия народов и наций.

    Генеральный секретарь поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за его вклад в дело укрепления дружбы и сотрудничества между тюркскими странами. 

    Он заявил, что организация проводит работу по сохранению памятников культуры, проводятся исследования в этой сфере. 

    "Говоря о нематериальном наследии, то тут мы добились определенных результатов и намерены развивать эту работу", - подчеркнул Д. Касеинов, отметив важность разработки механизма для более успешной работы экспертных комиссий по развитию сотрудничества в сфере нематериальной культуры. 

    По его словам, в 2013 году был составлен список объектов нематериальной культуры. 

    "Совместные проекты являются хорошей идеей для дальнейшего продвижения нематериального наследия стран организации", - резюмировал Д. Касеинов. 

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