​Страны ТЮРКСОЙ намерены активнее сотрудничать в вопросах сохранения культурного наследия

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ "В последние годы Азербайджан проводит многие международные мероприятия, и является своего рода плавильным котлом - здесь работали и работают много выдающихся умов, которые способствуют развитию отношений в рамках ТЮРКСОЙ". Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов на пятом совещании представителей национальных комиссий и комитетов по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ .

Д. Касеинов отметил важность сотрудничества в вопросах сохранения культурного наследия народов и наций.

Генеральный секретарь поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за его вклад в дело укрепления дружбы и сотрудничества между тюркскими странами.

Он заявил, что организация проводит работу по сохранению памятников культуры, проводятся исследования в этой сфере.

"Говоря о нематериальном наследии, то тут мы добились определенных результатов и намерены развивать эту работу", - подчеркнул Д. Касеинов, отметив важность разработки механизма для более успешной работы экспертных комиссий по развитию сотрудничества в сфере нематериальной культуры.

По его словам, в 2013 году был составлен список объектов нематериальной культуры.

"Совместные проекты являются хорошей идеей для дальнейшего продвижения нематериального наследия стран организации", - резюмировал Д. Касеинов.