ТЮРКСОЙ наградил Чавушоглу и Мехмета Нури Эрсоя почетным знаком

В столице Турции Анкаре был организован прием по случаю 30-летия учреждения Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).
Как сообщает анкарское бюро
Напомнив, что по случаю юбилея в странах тюркского мира организуются различные праздничные мероприятия, глава ТЮРКСОЙ сообщил, что в знак благодарности политикам, ученым и деятелям культуры, внесшим вклад в деятельность организации, были учреждены почетные знаки.
Затем были исполнены песни и танцы тюркоязычных народов, в том числе азербайджанские. Деятелям политики, науки, культуры, представителям учреждений и организаций, внесшим вклад в деятельность ТЮРКСОЙ, были вручены почетные знаки и награды.
Среди награжденных министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой и бывший министр иностранных дел Турции, член турецкого парламента Мевлют Чавушоглу.