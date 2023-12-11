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ТЮРКСОЙ наградил Чавушоглу и Мехмета Нури Эрсоя почетным знаком

ТЮРКСОЙ наградил Чавушоглу и Мехмета Нури Эрсоя почетным знаком По случаю 30-летия создания международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Анкаре был организован юбилейный прием.
Внешняя политика
11 декабря 2023 г. 23:59
ТЮРКСОЙ наградил Чавушоглу и Мехмета Нури Эрсоя почетным знаком

В столице Турции Анкаре был организован прием по случаю 30-летия учреждения Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Как сообщает анкарское бюро Report, на мероприятии, которое было организовано в Mariot Hotel, выступил глава ТЮРКСОЙ, кыргызский писатель Султан Раев. Он подчеркнул, что организация имеет неоценимые заслуги в сохранении, пропаганде и передаче будущим поколениям культурных и духовных ценностей тюркских народов.

Напомнив, что по случаю юбилея в странах тюркского мира организуются различные праздничные мероприятия, глава ТЮРКСОЙ сообщил, что в знак благодарности политикам, ученым и деятелям культуры, внесшим вклад в деятельность организации, были учреждены почетные знаки.

Затем были исполнены песни и танцы тюркоязычных народов, в том числе азербайджанские. Деятелям политики, науки, культуры, представителям учреждений и организаций, внесшим вклад в деятельность ТЮРКСОЙ, были вручены почетные знаки и награды.

Среди награжденных министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой и бывший министр иностранных дел Турции, член турецкого парламента Мевлют Чавушоглу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTÜRKSOY Çavuşoğlu və Mehmet Nuri Ersoyu şərəf nişanı ilə təltif edib

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